Путін має просити у нас пощади, - Зеленський

Про це глава української держави заявив під час вручення йому й усьому українському народу Міжнародної премії імені Карла Великого, що проходило ввечері у неділю, 14 травня 2023 року, в давній німецькій столиці, місті Аахені.

"Один, лише один, хто не сприймає її (формулу миру, - ред.), це агресор. І саме тому не сприймає, тому що він агресор. Але найголовніше в тому, що він один і ми його не боїмось. І він це не сприймає, бо не цікавиться миром. Ось і все", - зазначив президент.

Зеленський нагадав, що між 2014 і 2022 роками з Кремлем було проведено "сотні раундів переговорів".

"Всі ці перемовини були! Канцлере Олаф, ти пам'ятаєш, і наш союзник Емманюель Макрон провели години в розмовах із Путіним, намагаючись відвернути цю сучасну катастрофу. Але Путін обрав катастрофу", - продовжив Зеленський.

"І зараз усі розуміють те, що розуміємо ми: Путін і є катастрофа. Це є відповідь. Путін і є агресія, і він не хоче для себе і свого народу іншого", - наголосив український президент.

"Його формулою стала смерть. Як з нею говорити? Поясніть мені. За всю свою довгу історію людство не знало ще нікого, хто міг би домовитися зі смертю", - додав Володимир Зеленський.

"Той, хто приніс смерть, той, хто став на шлях геноциду, той, хто хоче знищити нас і хоче знищити Європу, яку ми цінуємо, має просити пощади. І тоді буде наша відповідь - трибунал", - підсумував Зеленський.

Присутні на церемонії зустріли останні слова Зеленського оплесками.