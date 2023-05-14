Ввечері Зеленського чекають у Парижі, - France Press

Про це із посиланням на власні джерела розповідає AFP.

"Президент України Зеленський відвідає Париж увечері в неділю, - дипломатичні джерела", - передає французька інформагенція.

Зараз Зеленський знаходиться на врученні йому та усьому народу України Міжнародної премії імені Карла Великого. Церемонія проходить у давній німецькій столиці, місті Аахені.