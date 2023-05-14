Ввечері Зеленського чекають у Парижі, - France Press
Після завершення офіційного візиту до Німеччини глава української держави Володимир Зеленський прибуде на перемовини на Франції
Про це із посиланням на власні джерела розповідає AFP.
"Президент України Зеленський відвідає Париж увечері в неділю, - дипломатичні джерела", - передає французька інформагенція.
Зараз Зеленський знаходиться на врученні йому та усьому народу України Міжнародної премії імені Карла Великого. Церемонія проходить у давній німецькій столиці, місті Аахені.
- Учора, у суботу, 13 травня 2023 року, Зеленський мав зустрічі з керівництвом Італії та Папою Франциском. Після відвідин Риму та Ватикану він відправився до Берліну.
- Перемовинам у столиці Німеччини Володимир Зеленський присвятив майже увесь сьогоднішній день, неділю, 14 травня.
- Головною метою свого нинішнього європейського турне Зеленський називає формування "винищувальної коаліції", тобто об'єднання країн Заходу, здатних забезпечити ЗСУ необхідними для контрнаступу сучасними винищувачами.
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