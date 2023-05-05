РФ не надає жодних даних про депортованих з України дітей, – Лубінець
Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей, невідомо навіть, де вони перебувають і у яких умовах
Про це заявив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції, передає Укрінформ.
"Російська сторона ніколи не давала і не дає нам жодних цифр. Ні щодо всиновлених, ні щодо дітей, які там перебувають, ні щодо інформації, де вони перебувають і у яких умовах. Тобто, від них інформація до нас не поступає", - сказав він.
- У спеціальному звіті, який представила в ОБСЄ у четвер, 4 травня, місія спеціальних доповідачів, яка діяла в рамках Московського механізму ОБСЄ, йдеться, що практика примусового переміщення та/або депортації українських дітей на тимчасово окуповані території й на територію Росії може бути визнана злочином проти людяності.
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