Про це йдеться у спеціальному звіті, який представила в ОБСЄ у четвер, 4 травня, місія спеціальних доповідачів, яка діяла в рамках Московського механізму ОБСЄ.

У звіті зазначено, що хоча місія не змогла встановити точну кількість депортованих або переданих дітей, "очевидно, що ці цифри вимірюються кількома тисячами". Загальна кількість може бути ще значно більшою, оскільки "і Російська Федерація, і Україна називають цифри в сотні тисяч дітей".

Окрім того, у звіті йдеться про те, що "невзаємні евакуації, переміщення та тривале переміщення українських дітей становлять порушення міжнародного гуманітарного права, а в деяких випадках йдеться про серйозні порушення IV Женевської конвенції та воєнні злочини". Доповідачі, зокрема, згадали про процедуру розділення батьків і дітей на фільтраційних пунктах, які встановила російська окупаційна влада і зауважили, що ця практика особливо жахає.

Місія заявила, що їй "вдалось з упевненістю встановити, що загалом депортацію дітей не можна кваліфікувати як добровільну". Доповідачі дійшли висновку, що "практика примусового переміщення та/або депортації українських дітей на тимчасово окуповані території та на територію Російської Федерації може бути розцінена як злочин проти людяності".

Відтак у звіті рекомендували:

Негайно припинити практику примусового переміщення українських дітей на тимчасово окупованих територій України та/або місцях їх примусового видворення до Російської Федерації;

Негайно надати вичерпні списки імен і місцеперебування всіх дітей, які були примусово переміщені або депортовані;

Встановити відповідні процедури та активно сприяти возз’єднанню сімей усіх дітей, які були примусово переміщені або депортовані з України;

Негайно припинити практику прискореного прийому в російське громадянство українців, особливо дітей.

Звіт створили в рамках Московського механізму ОБСЄ, що дає змогу створювати експертні комісії та надсилати їх до держав-учасниць, щоб допомогти їм у розв'язання проблеми, пов'язаної з захистом прав людини.

Посол Фінляндії в ОБСЄ Веса Хаккінен, який виступив від імені 45 країн-учасниць ОБСЄ, заявив, що Росія має повернути в Україну депортованих українських дітей.

"Звіт про депортацію українських дітей з боку Росії чіткий: Росія порушує міжнародне гуманітарне право і права людини – у деяких випадках серйозно. Росія мусить повернути українських дітей в Україну. Негайно", – написав Хаккінен у твіттері.