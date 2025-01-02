До бюджету України у 2024 році стягнули 2,5 млрд грн російських активів
У 2024 році до бюджету України було стягнуто 2,5 млрд грн російських активів, які можна використати на відбудову країни та оборону від агресора
Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України.
"2,5 мільярда гривень російських активів стягнуто до бюджету України – це один з головних результатів роботи Мін'юсту у 2024 році", - йдеться у повідомленні.
Також серед досягнень минулого року відомство назвало:
- тисячі задокументованих воєнних злочинів;
- створення вебпорталу "Єдиний національний портал для збору фактів порушень прав людини";
- початок роботи над спеціальним реєстром для захисту депортованих дітей;
- початок приймання заяв до реєстру збитків щодо пошкодженого майна, вимушеного переселення, смерті чи зникнення близьких.
Крім того, серед досягнень Мін’юст назвав протидію рейдерству, ратифікацію Римського статуту, санкційну політику тощо.
Нагадаємо, що з 1 січня Україна офіційно стала 125-ю країною-учасницею Римського статуту МКС.
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