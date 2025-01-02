У сирійському Хомсі сили безпеки шукають бойовиків, повʼязаних з Асадом
У Сирії в третьому за величиною місті Хомсі сили безпеки розпочали пошуки бойовиків, повʼязаних із поваленим президентом Башаром Асадом
Про це пише Associated Press із посиланням на сирійські медіа.
Агентство SANA з посиланням на військового чиновника поінформувало, що нова де-факто сирійська влада на чолі з ісламістським угрупованням "Хайят Тахрір аш-Шам" у Хомсі створила центри для колишніх бойовиків та солдатів, аби ті здали зброю.
Зазначено, що метою таких дій є "військові злочинці і причетні до злочинів, які відмовляються здати зброю і вирушити в центри поселення" та "особи, які переховуються від правосуддя, приховуючи при цьому боєприпаси і зброю".
- 26 грудня повідомлялось, що лояльні до поваленого уряду сирійського диктатора Башара Асада сили вбили 14 співробітників поліції, ще 10 були поранені.
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