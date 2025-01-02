Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У сирійському Хомсі сили безпеки шукають бойовиків, повʼязаних з Асадом

У сирійському Хомсі сили безпеки шукають бойовиків, повʼязаних з Асадом

Дар'я Куркіна
2 січня, 2025 четвер
16:41
Світ

У Сирії в третьому за величиною місті Хомсі сили безпеки розпочали пошуки бойовиків, повʼязаних із поваленим президентом Башаром Асадом

Зміст

Про це пише Associated Press із посиланням на сирійські медіа.

Агентство SANA з посиланням на військового чиновника поінформувало, що нова де-факто сирійська влада на чолі з ісламістським угрупованням "Хайят Тахрір аш-Шам" у Хомсі створила центри для колишніх бойовиків та солдатів, аби ті здали зброю.

Зазначено, що метою таких дій є "військові злочинці і причетні до злочинів, які відмовляються здати зброю і вирушити в центри поселення" та "особи, які переховуються від правосуддя, приховуючи при цьому боєприпаси і зброю".

  • 26 грудня повідомлялось, що лояльні до поваленого уряду сирійського диктатора Башара Асада сили вбили 14 співробітників поліції, ще 10 були поранені.
Теги:
Новини
Сирія
Башар Асад
військові
Близький Схід
Військові новини
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
+8.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.87
    Купівля 41.87
    Продаж 42.49
  • EUR
    Купівля 43.45
    Продаж 44.29
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
2 січня
17:35
Придністров'я
У самопроголошеному Придністровʼї заявили про зупинку роботи всіх промислових підприємств через відсутність енергоресурсів
17:34
опалення
У Харкові повністю відновили надання комунальних послуг після масованої атаки РФ 25 грудня
17:12
Курт Волкер
Курт Волкер припустив, що Україні доведеться піти на територіальні поступки РФ
17:06
Тренування з помповою рушницею Maverick M88 під час проходження БЗВП
Військові у 2025 році отримуватимуть "Пакунок пораненого"
17:02
На фото: режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіґ
Жінки зняли тільки 16% з 250 найкасовіших фільмів 2024 року, - дослідження
16:55
паспорт рф
Нацспротив: на ТОТ українців, які не обміняли паспорт на російський, вважатимуть "мігрантами"
16:52
Українське зерно, яке висипали у Польщі
Польські фермери анонсували протест у Варшаві, зокрема, проти імпорту сільгосппродукції з України
16:34
Ексклюзив
морські піхотинці РФ
Острови на Дніпрі стають смертельною пасткою для російських військових, - Братчук
16:32
ЗСУ
На фронті з початку доби відбулося 72 боєзіткнення: на Покровському напрямку ЗСУ відбили 18 ворожих атак
16:28
Майдан Незалежності
У Києві 2024 рік був найтеплішим за всю історію спостережень
16:27
ракета "Довгий Нептун"
ЗСУ атакували командний пункт ворожої армії на Курщині
16:27
Припинення транзиту російського газу через Україну не вплине на ціни для населення, – Нафтогаз
16:13
Росіяни навряд чи підійматимуть затонулі в Керченській протоці танкери до завершення сезону штормів, - ВМС
16:12
Курт Волкер
"Це єдине, що Путін поважає": Курт Волкер переконаний, що Україні треба наполягати на членстві в НАТО
16:09
У Великій Британії знайшли живою та здоровою жінку, яка зникла безвісти 52 роки тому
16:00
OPINION
Кінець епохи: про зупинку транзиту російського газу через Україну
15:56
Великий збір на потреби ЗСУ
15:54
Євробачення-2025: оголосили порядкові номери і назви пісень учасників, які претендують на місце десятого фіналіста Нацвідбору
15:53
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Пересуваються на всьому, що їздить, використовують погодні умови": офіцер ЗСУ Цехоцький про ворожі штурми на Покровському напрямку
15:51
Калін Георгеску
Кандидат у президенти Румунії Георгеску подав скаргу до ЄСПЛ через перезапуск виборів
15:50
швидка
РФ атакувала дроном Станіслав на Херсонщині: двоє потерпілих у важкому стані
15:43
Оновлено
Унаслідок атаки по Києву 1 січня постраждала будівля Спілки письменників України. Волонтери за лічені години розібрали завали
15:39
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
"Стратегічний населений пункт": військовий експерт Снєгирьов припустив, куди зміститься акцент боїв на Курахівському напрямку
15:34
На фото: Юрій Горбунов
"СМТ Інгулець" за 33 млн грн держфінансування: Горбунов вважає, що хейт проти нього був замовленим
15:30
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
РФ залучила до 180 тис. увʼязнених для війни проти України, - зовнішня розвідка
15:23
гривня тисяча гривень
До бюджету України у 2024 році стягнули 2,5 млрд грн російських активів
14:57
пшениця зерно
За 2024 рік Україна експортувала товарів на $41 млрд, – Зеленський
14:45
Міноборони провело тестування FPV-дронів на оптоволокні
14:37
Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті
"Постійні російські штурми на Донеччині та Курщині": Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті
14:12
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:08
Агнеш Келеті
У 103 роки померла найстарша олімпійська чемпіонка Агнеш Келеті. Вона пережила Голокост
14:00
OPINION
Війна дронів: Що цікавого приготував нам 2025-й
13:58
Зеленський пообіцяв допомогти Сирії за програмою "Зерно з України"
13:35
сніг, мокрий сніг
Наталка Діденко попередила про похолодання, дощ і мокрий сніг
13:33
Оновлено
Херсонська область
Росіяни обстріляли маршрутку в Херсоні: постраждали чотири людини
12:59
Стела на в'їзді в Покровськ
На Донеччині на в’їзді в Покровськ зруйнували стелу
12:41
Netflix випустив перший тизер третього сезону "Гри в кальмара"
12:33
Оновлено
морський дрон Magura V5
В ГУР уточнили, що ракетні дрони Magura V5 знищили 2 російські гелікоптери Мі-8 у Чорному морі
12:15
армія КНДР
У РФ командири нижчої ланки брешуть про реальний рівень утрат серед військових КНДР на Курщині, - ГУР
12:00
OPINION
Молдовський цугцванг, або Чи зможе Кишинев не повторити політичну траєкторію Грузії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV