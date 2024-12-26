У Сирії лояльні до Асада сили вбили 14 правоохоронців

Про це повідомляє Reuters.

Новий міністр внутрішніх справ Сирії повідомив про причетність "залишків" уряду Асада в Тартусі до вбивства поліцейських, пообіцявши розправитися з "будь-ким, хто наважиться підірвати безпеку Сирії або поставити під загрозу життя її громадян".

Зазначається, що сирійська поліція ввела нічну комендантську годину в місті Хомс після заворушень, пов'язаних з демонстраціями, які, за словами місцевих жителів, очолювали члени мусульманських релігійних громад алавітів і шиїтів, що належать до меншин.

Деякі місцеві жителі заявили, що демонстрації пов'язані з тиском і насильством в останні дні, спрямованим на членів алавітської меншини, секти, яка довгий час вважалася лояльною до Асада.

Що передувало

Сирійська опозиція почала наступ проти режиму Башара Асада вранці 27 листопада. 30 листопада повстанці дійшли до Алеппо, і того самого дня російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту. Також РФ пообіцяла додаткову військову допомогу режиму Асада.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дар'а, згодом заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.

13 грудня близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та "Хмейміма".

Згодом в ISW повідомили, що Росія уклала угоди для збереження своєї військової присутності на ключових базах у Сирії.