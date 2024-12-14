ГУР: близько тисячі російських військових у Сирії колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та "Хмейміма"

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.



"Сотні російських військових не можуть дістатись із провінції Хомс до авіабази "Хмеймім", бо бояться, що їхню колону накриють вогнем", - розповіли у відомстві.



Зазначається, що процесом виводу росіян із Сирії користуються деякі озброєні угруповання, які вішають російський прапор на свої колони як прикриття для безперешкодного пересування, зокрема трасою М4.



За даними ГУР, полковник російської армії Дмитро Мотренко за дорученням вищого командування був на переговорах із представниками військових контингентів інших держав у Сирії - просив гарантії недоторканності для солдатів держави-агресора, які очікують у районі аеродрому Т4.

Тим часом на території арабської країни з’явились найманці з так званих російських ПВК, зокрема "африканського корпусу". Їхнє завдання ― захищати підрозділи РФ, які рухаються з глибини Сирії до баз на узбережжі, пояснили в ГУР.



13 грудня 2024 року близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та "Хмейміма", заявила українська розвідка.



За їхніми словами, до операції з евакуації російського військового контингенту з Сирії, яка триває, держава-агресор планує залучити ще щонайменше 25 військово-транспортних літаків ― перекидати війська, озброєння та техніку з "Хмейміма" до Ростова-на-Дону, Чкаловська та Владивостока.