Росія готується виводити війська з баз у Сирії – супутникові знімки

Принаймні про це свідчать супутникові знімки Maxar Technologies і Planet Labs, на яких видно російські військові бази.

Як зазначають OSINT-аналітики, на аеродромі російської авіабази Хмеймім у п’ятницю перебували два військово-транспортні літаки Ан-124 (найбільші у світі вантажні літаки, здатні перевозити до 150 тонн вантажу), три транспортні літаки Іл-76, а також вантажні літаки дрібніших моделей – Ан-32 та Ан-72.

На цій самій авіабазі розбирали ударний гелікоптер Ка-52 – ймовірно, його також готували до транспортування.

Також експерти ідентифікували частини зенітно-ракетного комплексу С-400, який, схоже, також готують до транспортування.

Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир, якого цитує CNN, зазначив, що Росія, схоже, консолідується у Хмеймімі й Тартусі – військово-морській базі, присутність на якій РФ зберігає з часів холодної війни.

"Коротше кажучи, виведення йде, – сказав Кофман. – Досі незрозуміло, чи це повний вихід. Є ознаки цього та чутки, але краще дочекатися доказів".

Раніше Кремль заявляв, що забезпечення безпеки російських військових баз і дипломатичних представництв у Сирії має "виключне значення", зазначивши, що Москва підтримує контакти з новим керівництвом у Дамаску.

Речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився надати подробиці про те, скільки російських військ у Сирії та про їхню можливу ​​евакуацію.

Як упав режим Асада в Сирії

У Сирії відбулася масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала наступ уранці 27 листопада. 30 листопада повстанці дійшли до Аллепо, і того самого дня російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту. Також РФ пообіцяла додаткову військову допомогу режиму Асада.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, згодом заявили , що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.

8 грудня Російська Федерація почала виводити свої військові кораблі з бази в сирійському Тартусі після взяття повстанцями Дамаску.

Пізніше прем'єр-міністр Сирії Мухаммед Аль-Джалілі заявив , що країні необхідно провести вільні вибори, щоб надати народу можливість обрати своє керівництво.

10 грудня заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив , що сирійський диктатор Башар Асад перебуває в Росії "в безпеці".

Перехідний уряд Сирії очолив експрем'єр Мохаммед аль-Башир

Наступного дня в Білому домі провели перші контакти з сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада. Їх закликали не брати на себе автоматичне керівництво країною.