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Росія готується виводити війська з баз у Сирії – супутникові знімки

Олена Будько
14 грудня, 2024 субота
01:02
Світ

Росія, схоже, почала підготовку до виведення своїх військ із баз у Сирії

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Принаймні про це свідчать супутникові знімки Maxar Technologies і Planet Labs, на яких видно російські військові бази. 

Як зазначають OSINT-аналітики, на аеродромі російської авіабази Хмеймім у п’ятницю перебували два військово-транспортні літаки Ан-124 (найбільші у світі вантажні літаки, здатні перевозити до 150 тонн вантажу), три транспортні літаки Іл-76, а також вантажні літаки дрібніших моделей – Ан-32 та Ан-72.

На цій самій авіабазі розбирали ударний гелікоптер Ка-52 – ймовірно, його також готували до транспортування. 

Також експерти ідентифікували частини зенітно-ракетного комплексу С-400, який, схоже, також готують до транспортування.

Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир, якого цитує CNN, зазначив, що Росія, схоже, консолідується у Хмеймімі й Тартусі – військово-морській базі, присутність на якій РФ зберігає з часів холодної війни.

"Коротше кажучи, виведення йде, – сказав Кофман. – Досі незрозуміло, чи це повний вихід. Є ознаки цього та чутки, але краще дочекатися доказів".

Раніше Кремль заявляв, що забезпечення безпеки російських військових баз і дипломатичних представництв у Сирії має "виключне значення", зазначивши, що Москва підтримує контакти з новим керівництвом у Дамаску.

Речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився надати подробиці про те, скільки російських військ у Сирії та про їхню можливу ​​евакуацію.

Як упав режим Асада в Сирії

У Сирії відбулася масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала наступ уранці 27 листопада. 30 листопада повстанці дійшли до Аллепо, і того самого дня російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту. Також РФ пообіцяла додаткову військову допомогу режиму Асада.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, згодом заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.

8 грудня Російська Федерація почала виводити свої військові кораблі з бази в сирійському Тартусі після взяття повстанцями Дамаску.

Пізніше прем'єр-міністр Сирії Мухаммед Аль-Джалілі заявив, що країні необхідно провести вільні вибори, щоб надати народу можливість обрати своє керівництво.

10 грудня заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що сирійський диктатор Башар Асад перебуває в Росії "в безпеці".

Перехідний уряд Сирії очолив експрем'єр Мохаммед аль-Башир

Наступного дня в Білому домі провели перші контакти з сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада. Їх закликали не брати на себе автоматичне керівництво країною.

Через день сирійська партія "Баас", яку десятиліттями очолювала сім'я диктатора Башара Асада, заявила, що зупиняє свою роботу і діяльність до "подальшого повідомлення"

Теги:
Новини
Росія
Сирія
Близький Схід
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