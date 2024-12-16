Росія збереже свою військову присутність у Сирії, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Згідно з повідомленням, Росія уклала угоди, що дозволяють зберегти її військову присутність на ключових базах у порті Тартус та авіабазі Хмеймім в Латакії, де має залишитися до 3 тис. російських військовослужбовців.

Водночас, за словами аналітиків, російські військові зазнають труднощів з постачанням питної води та продовольства. Вони очікують на доставку необхідних вантажів за допомогою військово-транспортних літаків, залучених до евакуації інших російських об'єктів із Сирії. Ці факти можуть свідчити про те, що Кремль не планує повну евакуацію своїх баз найближчим часом.

Супутникові знімки від 15 грудня показують, що до флоту Росії у Середземному морі входять фрегати "Адмірал Головко" та "Адмірал Григорович", які залишаються в очікуванні приблизно за 15 км від Тартуса, в той час, як інші кораблі флоту наразі не помічені.

Крім того, за даними ГУР, російські війська, що відходять з віддалених районів Сирії, можливо, у бік західного узбережжя, супроводжуючи озброєні групи, які раніше боролися проти режиму Башара Асада.

Також, в ISW зазначили, що Росія вивела війська з кількох баз у північних районах Сирії, таких як Манбідж і Кобані, на тлі активних бойових дій проти Сирійських демократичних сил (СДС), підтримуваних Туреччиною. Є ймовірність, що росіяни залишать свою останню значну базу в Камішлі, оскільки місцеві угруповання, зокрема "Хайят Тахрір аль-Шам" і Сирійська національна армія, виступають проти їхнє перебування.