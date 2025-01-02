Польські фермери анонсували протест у Варшаві, зокрема, проти імпорту сільгосппродукції з України
Фермерські профспілки та організації 3 січня проведуть мітинг під представництвом Єврокомісії у Варшаві. Польські аграрії протестуватимуть, зокрема, проти імпорту сільгосппродукції з України
Про це повідомляє TVP3.
Протест польських фермерів спрямований проти аграрної, кліматичної та торгівельної політики Європейської комісії, яка, на їхню думку, становить загрозу для функціонування сімейних ферм, лісового господарства, мисливства та промисловості в Польщі.
Протест, який розпочнеться о 14:00 за місцевим часом, пройде під гаслом "5xSTOP!", що означає опозицію до угоди про вільну торгівлю з Латинською Америкою, "Зеленого курсу", імпорту сільськогосподарської продукції з України, "знищення польських лісів та полювання" та "вимирання польської економіки".
Акція протесту запланована у зв'язку з приїздом до Польщі високопоставлених представників Європейської комісії, зокрема президентки Урсули фон дер Ляєн.
"Акція протесту була спланована через присутність у Польщі високопоставлених представників Єврокомісії, зокрема президентки Урсули фон дер Ляєн. Організатори закликають до масової участі у заході, звертаючись не лише до аграріїв, а й до представників інших галузей економіки", - зазначає ЗМІ.
Очікується, що в заході візьмуть участь кілька тисяч людей.
- У 2024 році польські фермери провели велику кількість акцій протесту на кордоні з Україною. Так, 23 листопада в пункті пропуску "Медика" відбулася акція протесту польських фермерів через невиконання вимоги зберегти рівень сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року та підписання Європейським Союзом угоди про вільну торгівлю з економічним союзом держав у Південній Америці. Протестувальники казали, що якщо їхні умови не виконають, вони готові протестувати цілодобово.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.87 Купівля 41.87Продаж 42.49
- EUR Купівля 43.45Продаж 44.29
- Актуальне
- Важливе