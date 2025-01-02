Польські фермери анонсували протест у Варшаві, зокрема, проти імпорту сільгосппродукції з України

Про це повідомляє TVP3.

Протест польських фермерів спрямований проти аграрної, кліматичної та торгівельної політики Європейської комісії, яка, на їхню думку, становить загрозу для функціонування сімейних ферм, лісового господарства, мисливства та промисловості в Польщі.

Протест, який розпочнеться о 14:00 за місцевим часом, пройде під гаслом "5xSTOP!", що означає опозицію до угоди про вільну торгівлю з Латинською Америкою, "Зеленого курсу", імпорту сільськогосподарської продукції з України, "знищення польських лісів та полювання" та "вимирання польської економіки".

Акція протесту запланована у зв'язку з приїздом до Польщі високопоставлених представників Європейської комісії, зокрема президентки Урсули фон дер Ляєн.

"Акція протесту була спланована через присутність у Польщі високопоставлених представників Єврокомісії, зокрема президентки Урсули фон дер Ляєн. Організатори закликають до масової участі у заході, звертаючись не лише до аграріїв, а й до представників інших галузей економіки", - зазначає ЗМІ.

Очікується, що в заході візьмуть участь кілька тисяч людей.