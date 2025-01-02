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Кандидат у президенти Румунії Георгеску подав скаргу до ЄСПЛ через перезапуск виборів

Дар'я Куркіна
2 січня, 2025 четвер
15:51
Світ Калін Георгеску

Ультраправий кандидат у президенти Румунії Калін Георгеску подав скаргу до Європейського суду з прав людини через рішення Конституційного суду наново розпочати вибори

Зміст

Про це пише G4Media.

У документі, з яким ознайомилося видання, Георгеску просить ЄСПЛ зобовʼязати румунську владу організувати другий тур президентських виборів, до якого потрапили він та Олена Ласконі. Кандидат також просить, аби Суд розглянув цю справу терміново.

Георгеску вимагає:

  • призупинити рішення Конституційного суду Румунії про скасування результатів першого туру виборів (де він здобув перемогу за підрахунками ЦВК) до розгляду справи;
  • зобовʼязати уряд Румунії відновити виборчий процес зі збереженням результатів першого туру та організувати другий тур;
  • зобовʼязати Румунію "вжити заходів для компенсації моральної і демократичної шкоди шляхом відновлення довіри до демократичного процесу".

Політик у документі до ЄСПЛ також згадав про право на вільні вибори, яке, за його словами, було порушене, оскільки результати першого туру визнали недійсними "без переконливих доказів". 

Георгеску вважає, що порушене й право на справедливий суд через відсутність "прозорого процесу".

Що відомо про перший тур виборів у Румунії та його переможця Георгеску

24 листопада в Румунії відбувся перший тур голосування на президентських виборах. Перемогу в першому турі здобув антизахідний кандидат Калін Георгеску. Раніше він називав румунських фашистських політиків 1930-х років національними героями й мучениками, критикував НАТО і позицію Румунії щодо України та заявляв, що країна повинна співпрацювати з Росією, а не кидати їй виклик. А днями заявив: якщо стане очільником держави, припинить допомогу Україні.

Верховний суд Румунії 28 листопада ухвалив рішення про перерахунок голосів після першого туру президентських виборів. ЦВК Румунії припустила повторне проведення 1-го туру виборів президента, якщо Верховний суд анулює голосування. Зрештою Конституційний суд Румунії 2 грудня визнав результати першого туру виборів дійсними.

Європейська Комісія звернулась до TikTok через підозри у впливі на вибори в Румунії. Згодом Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи, пов'язані з передвиборчою кампанією Георгеску. Відповідно до цих даних, для підвищення популярності Георгеску в його виборчій кампанії використали 25 тисяч облікових записів TikTok. Можливо, для цього залучали ботоферми. Спецслужби Румунії припускають, що на таку операцію витрачено значні кошти, а її масштаби й географія "вказують на державного оператора". 

6 грудня Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів президента, у якому переміг проросійський кандидат Калін Георгеску.

Наприкінці грудня Румунія визначилася з датами повторних президентських виборів, які відбудуться у 2025 році. Перший тур виборів запланований на 23 березня, а другий – на 6 квітня.

 

Теги:
Новини
вибори
вибори президента
Румунія
Європейський Суд
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