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ЦВК Румунії припустила повторне проведення 1-го туру виборів президента, якщо Верховний Суд анулює голосування

Юлія Лаврук
29 листопада, 2024 п'ятниця
12:52
Світ вибори в румунії

У Румунії перший тур президентських виборів можуть провести повторно, якщо Верховний Суд країни вирішить анулювати голосування 24 листопада

Зміст

Про це 29 листопада заявив голова виборчої комісії країни Тоні Гребле, пише Reuters.

За його словами, якщо Верховний Суд ухвалить відповідне рішення, повторні вибори можуть відбутися 15 грудня, а другий тур – 29 грудня.

Раніше кандидат від консерваторів Крістіан Терхес звернувся до суду із проханням анулювати результати голосування. У четвер, 28 листопада, суд ухвалив перерахувати 9,46 млн голосів, поданих у першому турі.

Влада Румунії заявила, що має докази втручання у кампанію з боку ворожих суб'єктів. Водночас, як пише видання, судовий розгляд, який передбачає скасування результатів першого туру голосування, ризикує спровокувати кризу, підірвавши довіру громадян до державних інституцій.

Що передувало

У неділю, 24 листопада, у Румунії розпочався перший тур голосування на президентських виборах. Всього зареєстровано 18 008 480 виборців. Перемогу в першому турі здобув антизахідний кандидат Калін Георгеску.

Раніше Георгеску називав румунських фашистських політиків 1930-х років національними героями і мучениками, критикував НАТО і позицію Румунії щодо України та заявляв, що країна повинна співпрацювати з Росією, а не кидати їй виклик.

Верховний суд Румунії 28 листопада ухвалив рішення про перерахунок голосів після першого туру президентських виборів, у якому найбільше голосів неочікувано здобув Калін Георгеску.

Теги:
Новини
вибори
політика
вибори президента
Румунія
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