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У Румунії стартував перший тур президентських виборів

Ксенія Золотова
24 листопада, 2024 неділя
09:04
Світ Румунія, прапор Румунії

У неділю, 24 листопада, у Румунії розпочався перший тур голосування на президентських виборах. Всього зареєстровано 18 008 480 виборців

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Про це повідомляє HotNews.ro.

О сьомій ранку відкрилися виборчі дільниці для першого туру президентських виборів 2024 року.

Голосування триває 14 годин – з 07:00 до 21:00. Коли закриються виборчі дільниці, будуть оприлюднені перші результати екзит-полу.  

Всього відкрито майже 18 970 виборчих дільниць. За першу годину після відкриття дільниць проголосувало понад 230 тисяч осіб.

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На президентських виборах 2024 року загальна кількість виборців, зареєстрованих у постійних виборчих списках, становить 18 008 480 громадян, згідно з інформацією Постійного виборчого органу (ПВП). На президентських виборах 2024 року можуть проголосувати 989 230 громадян, які проживають за кордоном.

Чисельність осіб, які мають право голосу, становить 19 365 громадян.

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На президентських виборах 2024 року румуни обиратимуть свого президента на наступні 5 років. Президент може мати максимум два мандати (кожен по 5 років). Після президентських виборів 2024 року новий президент вступить на посаду 21 грудня 2024 року. 

Участь візьмуть 14 кандидатів: 10 представників політичних партій та 4 незалежних. Однак основна увага зосереджена на п'ятьох ключових претендентах: нинішньому прем’єр-міністрі від Соціал-демократичної партії (PSD) Марчелі Чолаку, голові Сенату від Націонал-ліберальної партії (PNL) генералі Ніколає Чуке, лідері популістської праворадикальної партії AUR Георге Сіміону, якого підозрюють у зв’язках з російськими спецслужбами, кандидатці від партії "Союз порятунку Румунії" (USR) Елені Ласконі, а також колишньому заступнику генерального секретаря НАТО Мірчі Джоане.

За результатами останніх соціологічних досліджень, проведених компаніями BCS та CIRA, лідером перегонів залишається Чолаку (27,1% за BCS, 29% за CIRA)

  • Росія, ймовірно, намагається втрутитися та вплинути на майбутні президентські та парламентські вибори, які заплановані на кінець листопада та початок грудня.
Теги:
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вибори
вибори президента
президентські вибори
Румунія
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