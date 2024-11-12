Росія намагається вплинути на вибори в Румунії, - ЗМІ

Про це повідомляє Digi24 з посиланням на джерела.

За їхніми даними, щоб вплинути на вибори в Румунії, Росія працює через довірених осіб, посередників, зокрема через організації, афілійовані або фінансовані росіянами, та, можливо, навіть через кандидатів.

Як пояснили у виданні, кожен громадянин РФ у Румунії перебуває під постійним контролем. Румунська розвідка також перевіряє спроби Росії поставити під сумнів членство Румунії в ЄС і НАТО.

Крім того, румунські парламентарії вимагали перевірити, чи не втручаються у вибори такі країни, як Росія, Китай, Північна Корея і чи не намагаються їхні хакери атакувати державні установи.

Міністр цифровізації заявив про мережі ботів і тролів у соцмережах, які намагаються отримати "нелегітимний контент для просування певних кандидатів". Поліція відкрила через це кримінальну справу.

Зазначається, що президентські вибори в Румунії пройдуть у два тури - 24 листопада і 8 грудня.