Росія намагається вплинути на вибори в Румунії, - ЗМІ
Росія, ймовірно, намагається втрутитися та вплинути на майбутні президентські та парламентські вибори, які заплановані на кінець листопада та початок грудня
Про це повідомляє Digi24 з посиланням на джерела.
За їхніми даними, щоб вплинути на вибори в Румунії, Росія працює через довірених осіб, посередників, зокрема через організації, афілійовані або фінансовані росіянами, та, можливо, навіть через кандидатів.
Як пояснили у виданні, кожен громадянин РФ у Румунії перебуває під постійним контролем. Румунська розвідка також перевіряє спроби Росії поставити під сумнів членство Румунії в ЄС і НАТО.
Крім того, румунські парламентарії вимагали перевірити, чи не втручаються у вибори такі країни, як Росія, Китай, Північна Корея і чи не намагаються їхні хакери атакувати державні установи.
Міністр цифровізації заявив про мережі ботів і тролів у соцмережах, які намагаються отримати "нелегітимний контент для просування певних кандидатів". Поліція відкрила через це кримінальну справу.
Зазначається, що президентські вибори в Румунії пройдуть у два тури - 24 листопада і 8 грудня.
- Як повідомлялось раніше у молдавських медіа, під час голосування в другому турі президентських виборів у Молдові зафіксували масовий підвіз на дільниці потенційно проросійського електорату.
- Також там перед першим туром та референдумом поліція викрила діяльність потужної російської мережі для підкупу голосів, фінансування якої йшло з РФ через олігарха-втікача Ілана Шора.
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