Президентські вибори у Молдові: виборців з підконтрольного РФ Придністров'я організовано завозять на дільниці, а молдаван Москви відправили літаком до Мінська

Про це в неділю, 3 листопада 2024 року, розповідають кишинівський телеканал TV8 та портал Unimedia.

"У селі Варниця Новоаненського району відкрито три виборчі дільниці, де помічені довгі черги. Сотні придністровців прийшли, щоби реалізувати своє право голосу. Така ситуація спостерігалася і на президентських виборах 2020 року, коли фіксували випадки організованого підвезення виборців на підтримку Ігоря Додона", - зазначає TV8.

Симпатик Путіна, лідер Соціалістичної партії Молдови Додон, тоді у 2020-му, нагадаємо, програв вибори Маї Санду, яка зараз прагне переобратися на повторний термін.

Цього разу від партії Додона балотується ексгенпрокурор Олександр Стояногло, що вийшов до другого туру виборів.

Читайте також: Cine e cine, або хто є хто, на президентських виборах у Молдові

Більшість прибулих до Варниці виборців із самопроголошеного Придністров'я (не визнана світом "Придністровська Молдавська Республіка", де розміщено війська РФ) стверджують, що нібито приїхали на особистих автомобілях чи громадському транспорті.

Місцеві жителі розповіли, що автобус маршруту №7, який курсує від Тирасполя (Придністров'я) до Варниці, сьогодні їздить частіше, але заповнюється людьми вже на першій зупинці.

"Проте деякі люди заявили, що окремі підприємства, розташовані у Придністров'ї, нібито надавали транспорт для співробітників, щоб вони могли доїхати до Варниці та проголосувати", - наголошують у повідомленні TV8.

Міст між Резиною та Рибницею (Придністров'я). Фото з боку Резини, Фото: відкриті джерела

Окрім того, від самого ранку фіксують затор на автомобільному мості між містами Резина та Рибниця (Придністров'я), інформує Unimedia. Із Рибниці масово їдуть голосувати на дільниці до Резини.

Читайте також: Сергій Марченко. Уроки Грузії та Молдови проходять повз нас невивченими

Також російська пропаганда розповсюдила відео з середини літака рейсу Москва-Мінськ, заповненому людьми із паспортами Республіки Молдова в руках.

Молдавани з Москви летять голосувати до Мінська, Фото: скрін-шот

Стверджується, що ці виборці нібито не можуть проголосувати на дільницях у Москві через їхню обмежену кількість й "з власної волі" вирушили на голосування до Мінська.

Напередодні голосування в пабліках московських молдаван, що модеруються структурами олігарха Ілана Шора, що утік з Кишинева до РФ, публікувалися оголошення щодо поїздки на голосування до Білорусі.