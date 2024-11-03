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Оновлено

Другий тур президентських виборів у Молдові: мінімально необхідний поріг явки досягнуто

Марія Науменко
3 листопада, 2024 неділя
12:24
Світ Вибори в Молдові, Мая Санду і Олександр Стояногло

У неділю, 3 листопада 2024 року, у Молдові відбувається другий тур президентських виборів. За посаду змагаються чинна проєвропейська президентка Мая Санду та проросійський ексгенпрокурор Олександр Стояногло

Зміст

Про це інформує Ziarul de Gardă.

Вибори проходять за стандартною для Молдови процедурою - шляхом загального, рівного, прямого, таємного та вільного голосування. Право голосу мають громадяни Молдови, які досягли 18-річного віку, за винятком тих, хто позбавлений цього права за рішенням суду.

Станом на 10:00, за даними Центральної виборчої комісії (ЦВК), явка виборців була вищою, ніж у першому турі. Так, проголосували 291 153 виборці, що становить 10,58% від загального числа. Найактивніше голосують у Резинському районі (явка понад 12%) та в муніципалітеті Кишинів (близько 10%).

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За даними МЗС, станом на 10:00 вже проголосували 30 200 молдован, які проживають за кордоном, – суттєво більше, ніж у першому турі.

11:30 - вибори визнано такими, що відбулися

Вибори президента у другому турі з юридичної точки зору вже відбулися. Принаймні про це свідчать дані Центральної виборчої комісії Молдови, яка повідомляє, що близько 11:30 необхідний поріг явки досягнутий, розповідає кишинівський телеканал TV8.

Станом на 11:30 на виборчі дільниці прийшли понад 550 тисяч виборців (20%). Ця цифра вища, ніж у першому турі, коли на 11:00 проголосувало близько 230 тисяч виборців (12,09%).

20% - саме таким є поріг явки на виборах у Молдові, які згідно з чинним законодавством країни може бути визнано дійсними.

Причому жінки голосують активніше за чоловіків: 52,32% проти 47,68%. Серед молоді явка поки що залишається низькою: у віковій групі 18-25 вона становить 4,93%, а у групі 26-35 років - 9,53%.

Новина постійно оновлюється

  • Нагадаємо, 20 жовтня у Молдові відбувся загальнонаціональний референдум щодо вступу в ЄС та президентські вибори. До другого туру виборів вийшли чинна президентка Мая Санду (42%) і колишній генпрокурор Олександр Стояногло (26%), а на референдумі перемогли прихильники вступу до ЄС (50,35%).
  • Перед першим туром та референдумом поліція Молдови викрила діяльність в країні потужної російської мережі для підкупу голосів, фінансування якої йшло з РФ через олігарха-втікача Ілана Шора.
Теги:
Новини
вибори
політика
Молдова
вибори президента
втручання Росії
Мая Санду
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