Другий тур президентських виборів у Молдові: мінімально необхідний поріг явки досягнуто

Про це інформує Ziarul de Gardă.

Вибори проходять за стандартною для Молдови процедурою - шляхом загального, рівного, прямого, таємного та вільного голосування. Право голосу мають громадяни Молдови, які досягли 18-річного віку, за винятком тих, хто позбавлений цього права за рішенням суду.

Станом на 10:00, за даними Центральної виборчої комісії (ЦВК), явка виборців була вищою, ніж у першому турі. Так, проголосували 291 153 виборці, що становить 10,58% від загального числа. Найактивніше голосують у Резинському районі (явка понад 12%) та в муніципалітеті Кишинів (близько 10%).

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За даними МЗС, станом на 10:00 вже проголосували 30 200 молдован, які проживають за кордоном, – суттєво більше, ніж у першому турі.

11:30 - вибори визнано такими, що відбулися

Вибори президента у другому турі з юридичної точки зору вже відбулися. Принаймні про це свідчать дані Центральної виборчої комісії Молдови, яка повідомляє, що близько 11:30 необхідний поріг явки досягнутий, розповідає кишинівський телеканал TV8.

Станом на 11:30 на виборчі дільниці прийшли понад 550 тисяч виборців (20%). Ця цифра вища, ніж у першому турі, коли на 11:00 проголосувало близько 230 тисяч виборців (12,09%).

20% - саме таким є поріг явки на виборах у Молдові, які згідно з чинним законодавством країни може бути визнано дійсними.

Причому жінки голосують активніше за чоловіків: 52,32% проти 47,68%. Серед молоді явка поки що залишається низькою: у віковій групі 18-25 вона становить 4,93%, а у групі 26-35 років - 9,53%.

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