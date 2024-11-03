Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Новини Вибори президента Молдови: міст через Дністер з Придністров'я перекрили вдруге за день, невідомі "заміновують" дільниці в країні та закордоном

Вибори президента Молдови: міст через Дністер з Придністров'я перекрили вдруге за день, невідомі "заміновують" дільниці в країні та закордоном

Анатолій Буряк
3 листопада, 2024 неділя
19:29
Новини Вибори у Молдові

Станом на вечір неділі, 3 листопада 2024 року, молдавська поліція вдруге за день зупинила рух автомобільним мостом з придністровської Рибниці до міста Резина, де можна проголосувати на виборах президента Республіки Молдова

Зміст

Спершу рух через міст було припинено вдень, друга зупинка руху сталася ввечері, повідомляє інформаційний портал Știri.md.

Поліція Республіки Молдова кваліфікує такі дії як провокування державних інституцій, "щоб звинуватити їх в обмеженні пересування громадян для здійсненні ними права голосу".

"Наголошуємо, що кожного разу правоохоронці зобов’язані реагувати згідно з протоколами, щоб виключити будь-який ризик для безпеки громадян", - наголошують поліцейські.

Вперше рух мостом Рибниця-Резина довелося зупиняти через підозрілу поведінку чоловіка з коробкою в авто, який відмовився показувати її вміст й не йшов на контакт з поліцією.

Вдруге рух мостом зупинився через анонім повідомлення на телефонну лінію 112 про начебто замінування конструкції мосту.

 

Новина доповнюється

Теги:
Читайте також:
Сі Цзіньпін
Автор Ірена Моляр
2 листопада, 2024 субота
Китай відчуває сильне невдоволення діями Північної Кореї, - дипломат Брайза
Рамзан Кадиров
Автор Юлія Лаврук
2 листопада, 2024 субота
Кадиров скасував свій наказ не брати українських військових в полон
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
1 листопада, 2024 п'ятниця
Син Баканова в СБУ. Чому Захід не довіряє Зеленському та Єрмаку?
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.55
  • EUR
    Купівля 44.66
    Продаж 45.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
3 листопада
19:53
Оновлено
комендантська година
Окупанти подовжили комендантську годину на ТОТ Запорізької області, а у Бердянську посилили контрдиверсійний режим
19:33
Ексклюзив
прихильники Трампа
"Фактор прихованого виборця Трампа": політолог Сушко пояснив, що це таке, та чи вплине він на цьогорічні вибори
19:07
Наталія Поклонська
Очільник РПЦ Гундяєв звинуватив експрокурорку окупованого Криму Поклонську в зневазі до "цінностей руского міра": що сталося
19:00
нічна атака "шахедів"
Росіяни запустили "шахеди" на територію України: ситуація ввечері 3 листопада
18:52
Пакистан, Лахор
У пакистанському місті Лахор через рекордний рівень забруднення повітря на тиждень закрили початкові школи
18:30
Інтерв’ю
Володимир Путін
В РФ є економічні й кадрові проблеми, але Путін все одно хоче продовжувати війну, - політолог Морозов
18:04
OPINION
"Тихі виборці" - секретна зброя обох кандидатів на виборах у США
18:03
Колишній військовий комісар Євген Борисов
Ексочільник Одеського ТЦК Борисов, сидячи в СІЗО, намагався оформити собі інвалідність, - ЗМІ
17:56
новини Львівщини
Росіяни били КАБами по населених пунктах Золочівської громади на Харківщині: є пошкодження
17:42
Ексклюзив
економіка
"Для країни, яка третій рік воює, у нас прекрасна економічна ситуація": що каже економіст Непран
17:31
Оновлено
"Карпати" - "Лівий Берег" 3:0 (02.11.2024)
"Ворскла" програла "Колосу", а "Полісся" поступилося "Олександрії": розклад і результати матчів 12-го туру УПЛ
17:30
Інтерв’ю
Стає дедалі ймовірніше, що США можуть переглянути свою позицію щодо членства України в НАТО, - дипломат Брайза
17:26
Повенб в Іспанії
Постраждалі від повені у Валенсії закидали брудом короля й королеву Іспанії та президента уряду Санчеса
16:46
Оновлено
Вибори в Молдові, Мая Санду і Олександр Стояногло
Другий тур президентських виборів у Молдові: явка є вищою, ніж у першому турі
16:37
ЗСУ
З початку доби окупанти 110 разів атакували позиції Сил оборони: найактивніше ворог діє на Курахівському та Покровському напрямках
16:18
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
Трамп і Гарріс мають майже однакову підтримку серед виборців у ключових штатах, - опитування NYT
16:16
Крим
Росіяни почали використовувати покинутий командний пункт Чорноморського флоту в Севастополі, - Атеш
16:03
OPINION
Навіщо нам підкидають "зацифровану" корупцію
15:42
Ексклюзив
гроші
Закон про підвищення податків є неконституційним, - аналітик Несходовський
15:27
"Європа не зможе залишатися провоєнною": Орбан спрогнозував, що в разі перемоги Трампа залученість заходу до війни в Україні зменшиться
15:23
погода мокрий сніг зима
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, в яких областях засніжить наступного тижня
15:10
Виборці з Придністров'я на дільниці для голосування у Варниці
Президентські вибори у Молдові: виборців з підконтрольного РФ Придністров'я організовано завозять на дільниці, а молдаван Москви відправили літаком до Мінська
15:01
Ексклюзив
мобілізація
Нам терміново потрібно змінювати систему мобілізації та підготовки військовозобовʼязаних громадян, - капітан запасу ВМС ЗС України Риженко
15:01
ізраїль обстріл
"Хезболла" випустила по півночі Ізраїлю 60 ракет
15:00
Пошкоджений навчальний корпус ННІЖ та ІМВ у Києві
Після нічної атаки "шахедів" вибито вікна у корпусі Інституту журналістики та Інституту міжнародних відносин Університету Шевченка: студентів переводять на дистанційку
14:54
вибори у США
Для запобігання масовим заворушенням на виборах у США буде залучена національна гвардія, - CNN
14:49
Іранська студентка роздягнулася на знак протесту проти обов'язкового хіджабу, її затримали
14:31
Disney
Ексдизайнера Disney і Pixar засудили до 25 років тюрми за педофілію та торгівлю людьми
14:00
OPINION
У Кадирова загострюється параноя
13:59
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Ексречник Повітряних сил ЗСУ Ігнат: так, наших військових частково переводять у піхоту, але відсоток збиття "шахедів" аж ніяк не зменшився
13:54
світ Південна Корея США КНДР військові новини
Південна Корея, США та Японія провели спільні військові навчання
13:49
Житловий район у Слов'янську
У Слов'янську залишаються понад 50 тисяч жителів: яка нині ситуація в місті
13:35
Google - ілюстративне фото
ЦПД: Google-карти поширюють знімки з розміщенням військових систем ЗСУ: у компанії заявили, що працюють над виправленням
13:26
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Голова МЗС Туреччини попередив про появу "нової ситуації" на війні в Україні у 2025 році
13:12
Херсонська область
Окупанти обстріляли Білозерку на Херсонщині: під удар потрапила бригада швидкої
12:29
Тайвань заявив про зростання військової активності Китаю напередодні виборів у США
12:07
Аналітика
Вибори Президента США
Похибка мінімальна. Хто веде у виборчих перегонах президента США та до чого готуватися Україні. Спецпроєкт Еспресо "Вибори в США: український погляд"
12:00
OPINION
Вибори в США. Що буде після голосування: основні сценарії
11:49
Оновлено
шахед
Росіяни вночі атакували Україну дронами: у Києві та низці областей зафіксували падіння уламків
11:20
Вибух
Війська РФ скинули КАБ на будинок у Запорізькій області: поранено двох цивільних
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV