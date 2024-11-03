Вибори президента Молдови: міст через Дністер з Придністров'я перекрили вдруге за день, невідомі "заміновують" дільниці в країні та закордоном
Станом на вечір неділі, 3 листопада 2024 року, молдавська поліція вдруге за день зупинила рух автомобільним мостом з придністровської Рибниці до міста Резина, де можна проголосувати на виборах президента Республіки Молдова
Спершу рух через міст було припинено вдень, друга зупинка руху сталася ввечері, повідомляє інформаційний портал Știri.md.
Поліція Республіки Молдова кваліфікує такі дії як провокування державних інституцій, "щоб звинуватити їх в обмеженні пересування громадян для здійсненні ними права голосу".
"Наголошуємо, що кожного разу правоохоронці зобов’язані реагувати згідно з протоколами, щоб виключити будь-який ризик для безпеки громадян", - наголошують поліцейські.
Вперше рух мостом Рибниця-Резина довелося зупиняти через підозрілу поведінку чоловіка з коробкою в авто, який відмовився показувати її вміст й не йшов на контакт з поліцією.
Вдруге рух мостом зупинився через анонім повідомлення на телефонну лінію 112 про начебто замінування конструкції мосту.
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