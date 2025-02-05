Мексика направила 10 тис. нацгвардійців до кордону зі США, щоб зупинити потік мігрантів і наркотиків

Про це пише Reuters.

Як зазначається, додаткові сили будуть розгорнуті в прикордонних мексиканських штатах Нижня Каліфорнія, Сонора і Тамауліпас, де розташовані найбільш гарячі ділянки кордону з високим рівнем нелегальної міграції та торгівлі наркотиками та зброєю.

План розгортання 10 тисяч мексиканських солдатів є частиною оголошеної раніше угоди між президентами США і Мексики Дональдом Трампом і Клаудією Шейнбаум, згідно з якою американська адміністрація на один місяць відклала запровадження 25% мит на мексиканські товари.

Своєю чергою Штати також пообіцяли збільшити зусилля для припинення незаконного надходження потужної зброї до Мексики зі своєї території.

На відміну від Сполучених Штатів, у Мексиці немає спеціальних прикордонних патрулів, бо працівникам імміграційної служби заборонено носити зброю, а в питанні охорони кордону Мексика покладається на військових і національну гвардію, яка підпорядкована міністерству оборони країни.