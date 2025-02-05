Мексика направила 10 тис. нацгвардійців до кордону зі США, щоб зупинити потік мігрантів і наркотиків
На виконання домовленостей з адміністрацією США Мексика направила до кордону зі Штатами 10 тисяч військових національної гвардії для зупинення потоку нелегальних мігрантів і наркотиків
Про це пише Reuters.
Як зазначається, додаткові сили будуть розгорнуті в прикордонних мексиканських штатах Нижня Каліфорнія, Сонора і Тамауліпас, де розташовані найбільш гарячі ділянки кордону з високим рівнем нелегальної міграції та торгівлі наркотиками та зброєю.
План розгортання 10 тисяч мексиканських солдатів є частиною оголошеної раніше угоди між президентами США і Мексики Дональдом Трампом і Клаудією Шейнбаум, згідно з якою американська адміністрація на один місяць відклала запровадження 25% мит на мексиканські товари.
Своєю чергою Штати також пообіцяли збільшити зусилля для припинення незаконного надходження потужної зброї до Мексики зі своєї території.
На відміну від Сполучених Штатів, у Мексиці немає спеціальних прикордонних патрулів, бо працівникам імміграційної служби заборонено носити зброю, а в питанні охорони кордону Мексика покладається на військових і національну гвардію, яка підпорядкована міністерству оборони країни.
- Нагадаємо, 3 лютого президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що мита США на мексиканські товари призупинено на місяць після розмови з Дональдом Трампом. Шейнбаум зобов’язалася збільшити кількість правоохоронців на кордоні США, щоб припинити потік наркотиків.
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