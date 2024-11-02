Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Пояснюємо Cine e cine або хто є хто на президентських виборах у Молдові
Аналітика

Cine e cine або хто є хто на президентських виборах у Молдові

Маріанна Присяжнюк
2 листопада, 2024 субота
11:53
Пояснюємо вибори у Молдові

У неділю, 3 листопада, громадяни Республіки Молдова обиратимуть президента. За підсумками першого туру до другого пройшли чинна президентка Мая Санду (42%), яку підтримує проєвропейська партія "Дія та солідарність", та колишній генеральний прокурор Олександр Стояногло (27%), якого підтримує проросійська Партія соціалістів

Зміст

Попри значну перевагу Санду, її лідерські позиції у другому турі можуть похитнутися на користь опонента. Це зумовлено передусім значно ширшим мобілізаційним ресурсом виборців проросійських кандидатів, тоді як Санду була фактично єдиним серйозним кандидатом від проєвропейських сил.

Про те, як розгортається протистояння в останні години перед голосуванням, читайте в матеріалі Еспресо.

Битва ідей

В останні дні кампанії активність кандидатів зросла, особливо в інформаційному полі. І це не дивно — кожен кандидат прагне перетягнути електорат опонента на свій бік. Опоненти навіть змінили звичну для себе лінгвістичну репрезентативність: етнічний гагауз та проросійський кандидат Олександр Стояногло заговорив румунською, тоді як проєвропейська кандидатка Мая Санду, навпаки, - робить акцент на російській. Але це — не єдине перевтілення.

Росія традиційно веде тонку гру в Молдові, часто маскуючи свої справжні політичні активи під "проєвропейські" проєкти. І цього разу головна ставка робиться на помірного кандидата, який, здавалося б, просуває стриманість і багатовекторність. Саме такий підхід продемонстрував Стояногло під час дебатів, натякаючи при цьому на емоційність Санду в її президентській діяльності (що, звісно, виглядало, як печерний сексизм). Проте попри його намагання в останні дні показати себе прибічником європейського курсу виглядають ефемерними.

Олександр Стояногло став фаворитом Кремля не так давно. Його успіх у першому турі був непередбачуваним до останнього моменту. Росія застосувала в Молдові технологію підкупу голосів майже в "промислових" масштабах, яку координував молдовський олігарх-утікач Ілан Шор, що осів у Москві. Цікаво, що кандидат, за якого мали голосувати "шорівські" активісти, залишався невідомим до останнього. Таким чином, Шор, для відведення підозр та створення альтернативних політичних фігур на проросійському полі, підтримував щонайменше ще чотирьох (а можливо, й усіх дев'ятьох з одинадцяти) кандидатів.

У цьому контексті варто зазначити, що політичний стиль, який почав культивувати олігарх-утікач Ілан Шор ще з 2023 року (після місцевих виборів у автономії Гагаузія) через свою однойменну партію "Шор", а згодом — через політичне формування "Побєда", яке помпезно стартувало в Москві, - більше нагадував параноїдальний більшовицький запал. Це виглядало досить дивно, адже в Молдові, навіть серед проросійських симпатиків, такий підхід не був популярним. Проте все врешті такий контраст зіграв на користь Стояногло, підкреслюючи його "стриманість" і "миролюбність", порівняно із червоними загонами "шорівців".

Офіційно кандидатуру Олександра Стояногла підтримала Партія соціалістів — традиційна вітрина Росії в Молдові. Проте розгортання повномасштабного вторгнення Росії в Україну підірвало не лише її імідж на міжнародній арені, а й бумерангом вдарило по репутації її сателітів у різних країнах, зокрема по іміджу соціалістів у Молдові. Попри це, молдовські соціалісти залишаються серйозною політичною силою в країні, представленою колишнім президентом Ігорем Додоном, який залишився партійним керівником, також партія вже кілька виборчих циклів поспіль має значну кількість депутатів у парламенті та розгалужену мережу партійних організацій по країні.

У перші місяці підготовки між угрупованням Шора та соціалістами Додона навіть спостерігалося певне змагання за прихильність Кремля — тобто за фінансування, за яке Росія купує лояльність політичних еліт у різних країнах. Але врешті двом таборам довелося об’єднати зусилля у боротьбі проти європейського кандидата – Маї Санду.

Майя Санду

Мая Санду, фото: gettyimages

У такому амплуа Стояногло в останні дні продемонстрував свою політичну гнучкість, але раптово він почав відхрещуватися від Ігоря Додона та Партії соціалістів, підкреслюючи, що, попри статус їхнього кандидата, має власну позицію і не є членом партії. І це цікавий момент у будь-якому разі, навіть незалежно від результату виборів.

Якщо Стояногло програє, політичні пригоди для нього на цьому не завершаться, адже 27% підтримки — це вагомий аргумент для претензії на статус другого за впливом політика в країні, особливо перед парламентськими виборами 2025 року. Проте подальші дії Стояногло — чи то у співпраці з соціалістами, які безперечно скористаються голосами за нього, чи у запуску нового політичного проєкту — це питання, яке вже хвилює політичні кола як у Молдові, так і в Україні.

Ба більше, Олександр Стояногло, який раніше критикував "режим у Києві", тепер запевняє, що зможе налагодити співпрацю з українськими партнерами. Мая Санду, його опонентка, ставить під сумнів ці заяви, вказуючи на те, що як проросійський кандидат, Стояногло може мати труднощі у вибудовуванні відносин із сусідньою Україною, яка протистоїть російській агресії.

Олександр Стояногло

Олександр Стояногло, фото: gettyimages

Незасвоєні уроки

Проєвропейська кандидатка Мая Санду, хоча й активізувалася в останні дні кампанії, не продемонструвала таких чудес, як Олександр Стояногло. Наприклад, у ці дні Санду зустрілася з мером столиці Іоном Чебаном — колишнім соціалістом і лідером новоствореної партії MAN, яка, ймовірно, має амбіції на парламентські вибори. Відносини між партією Санду та Чебаном завжди були конфліктними й напруженими. Й зустріч Санду з політиком, який зазнавав як справедливої, так і не дуже критики від влади протягом останніх років, підкреслює, що вона досі не навчилася вибудовувати стратегічні союзи, принаймні у потрібний момент. Тож, чи допоможе це Санду - питання. А от Чебану така зустріч безумовно піде на користь, особливо, враховуючи те, що значна частина, як політиків, так і виборців не надто вірять у "проєвропейськість" Чебана.

Крім того, Мая Санду провела пресконференцію для російськомовних журналістів, намагаючись заручитися додатковою підтримкою. Однак, попри значні дезінформаційні кампанії Росії проти Молдови та Санду особисто, заходи, які в сусідній Молдові називають "протидією російській пропаганді", не змогли повністю захистити інформаційний простір. Навпаки, криза довіри між російськомовною та румуномовною частинами населення лише посилилася. Поки Служба інформації та безпеки демонстративно закривала сайти й блокувала Telegram-канали, такі ресурси, як Sputnik Moldova, продовжували працювати безперешкодно зі свого офісу в центрі столиці, а "Комсомольская правда" відкривала фірмові кіоски по країні.

громадяни Молдови, які живуть у Москві

громадяни Молдови, які живуть у Москві, фото: gettyimages

До участі в пресконференції було запрошено обмежену кількість журналістів, які працюють із російськомовною аудиторією. Це ставить під сумнів той факт, чи адекватно у команді Санду оцінюють згубні наслідки від "теплої ванни".

Тож другий тур також пройде інтригуючи.

Стабільна й проєвропейська Республіка Молдова має для України критичне значення й повернення до влади в країні проросійських сил означатиме перетворення Молдови на черговий полігон кремлівських провокацій на українських кордонах. В нинішніх умовах, Республіка Молдова та Україна залишаються єдиними країнами, які послідовно демонструють добросусідське ставлення до потреб України у воєнний час у контексті інфраструктури, логістики та гуманітарних потреб. Остаточне перезавантаження влади у Молдові відбудеться у 2025 році, коли громадяни обиратимуть склад парламенту. Ще одним викликом довгий час залишатиметься внутрішня соціальна розробленість в країні, яка залишатиметься за будь-якої влади й це закладатиме основу для подальшої дестабілізації, як по лінії України, так і по лінії Румунії.

Теги:
Статті
Новини
Світ
вибори
політика
Молдова
Мая Санду
Читайте також:
На фото: Том Йорк з Radiohead
Автор Дар'я Тарасова
31 жовтня, 2024 четвер
"Не стій, як боягуз, підійди": Том Йорк на концерті різко відповів глядачеві, який зажадав осуду дій Ізраїлю в Газі
Руслан Стефанчук
Автор Юлія Лаврук
31 жовтня, 2024 четвер
"В Україні може з'явитися єдина тарифна сітка, де буде справедлива зарплата кожному, хто працює на державу", - Стефанчук
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Автор Влад Дідусь
1 листопада, 2024 п'ятниця
У роботі застосунку Резерв+ стався збій
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.55
  • EUR
    Купівля 44.66
    Продаж 45.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
2 листопада
13:15
Оновлено
шахед, Святошинський район
Росія атакує Україну "шахедами". Уламки ворожих дронів впали у 6 районах Києва, є постраждалі
12:48
Іран
Верховний лідер Ірану погрожує США та Ізраїлю "нищівною відповіддю" на атаку минулого тижня по Тегерану
12:36
Олександр Сирський
Наразі ЗСУ стримують один з найпотужніших наступів РФ від початку повномасштабної війни, - Сирський
12:25
Бельгія
Бельгійська компанія Thales підписала меморандум про оборонну співпрацю з Україною
12:23
Ексклюзив
Карта бойових дій за 23-30 жовтня
Фронт не посипався, - військовий експерт Лакійчук
12:05
Ексклюзив
Загрозливі тенденції: рух "Простір свободи" про процеси поновлення русифікації у публічному просторі
12:05
OPINION
Росія клянчить цивільні літаки у Казахстану
11:32
Оновлено
Окупанти обстріляли Херсон та область. Одна людина загинула, є поранені, серед них діти
11:31
сили ППО
Сили ППО за ніч і ранок 2 листопада збили 39 з 71 БПЛА росіян
11:06
Роберт Фіцо
Фіцо похвалив "мирний план" Китаю та Бразилії і звинуватив Захід в ескалації війни в Україні
10:30
Фронт і потреби ЗСУ: Сирський провів розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів армії США Брауном
10:14
Донецька область
Минулої доби росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донеччини
10:02
Росія з КНДР
Росія перекинула до кордону з Україною понад 7 тис. військових з КНДР: у ГУР дізналися, чим їх озброїли
10:00
OPINION
блог Олександр Краєв
Чи визнає Трамп поразку?
09:39
Ексклюзив
обстріл, ППО
Сьогодні в Києві гучно, хвиля за хвилею насуваються нові "шахеди": військовий експерт Лакійчук про можливу підготовку РФ до масованого ракетного удару
09:30
Партнерський матеріал
посол ЄС Катаріна Матернова
"Разом навчаємося і зростаємо": пані посол ЄС Катаріна Матернова відвідала Буковину й поспілкувалася зі студентами
09:14
безпілотник, дрон
Росіяни заявили про збиття 24 безпілотників: у Криму вночі лунали вибухи
09:08
Арктика
США пильнують за співпрацею Росії та Китаю в Арктиці
08:39
ОБСЄ
Рада міністрів ОБСЄ збереться на початку грудня на Мальті: серед головних тем - війна в Україні
08:35
Анонс
Шахтар, Кевін і Георгій Судаков, УПЛ
УПЛ: розклад і результати матчів 12-го туру
08:26
Огляд
На світанку війни, як деактивувати атомну бомбу і львівський шібболет – 5 книг, де гартують перемогу
08:19
Латвія
Організовували перевезення нелегалів: у Латвії прикордонники затримали двох українців
08:17
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 145 боєзіткнень, - Генштаб
08:13
Огляд
Дональд Трамп
"Засуджений злочинець" проти "прокурорки". Хто такий Дональд Трамп, що втретє змагається за пост президента США. Спецпроєкт "Вибори у США: український погляд"
08:00
OPINION
Чи планує Росія масовий ракетний обстріл України
07:57
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1270 військових, 8 танків та 37 артсистем
06:52
Партизани зафіксували передислокацію російського підрозділу після удару Сил оборони по позиціях окупантів на Запоріжжі
04:11
Прапор США
США на Близькому Сході розгорнуть додаткові військові сили
03:18
армія КНДР
Розвідка Британії розповіла про проблеми, з якими можуть зіштовхнутися військові КНДР у РФ
02:18
Оновлено
повінь в Іспанії
Повені в Іспанії забрали життя щонайменше 205 людей
01:34
Оновлено
обвал стіни
На залізничному вокзалі в Сербії обвалився дах: загинуло 14 людей
01:06
Словник Collins Dictionary назвав слово 2024 року
00:29
Україна-Угорщина
Питання вступу України в НАТО не може бути частиною двостороннього документа, - МЗС Угорщини
00:24
Південна Корея
"Розглядаються всі можливі сценарії": очільник МЗС Південної Кореї розповів, чи може Сеул надати Україні зброю
2024, п'ятниця
1 листопада
23:46
війна
Росіяни намагаються прорватись до центру Тернів неподалік Лиману, - DeepState
23:31
Андрій Шевченко
Британці звинуватили Шевченка у "крадіжці Золотого мʼяча"
23:31
Еммануель Макрон
Вибори у Молдові: Макрон звернувся до жителів країни
23:10
Дональд Трамп
Демократи заявили, що мають план на випадок, якщо Трамп передчасно оголосить про свою перемогу на виборах
22:59
Володимир Зеленський
"Просто чекають, поки ще й військові КНДР почнуть завдавати ударів по українцях": Зеленський дорікнув США, Китаю, Німеччині та Великій Британії
22:57
світло
На Сумщині сталося аварійне відключення світла
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV