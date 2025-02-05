Сальвадор пропонує приймати ув’язнених за "надважкі злочини" зі США: Трамп вивчає можливість угоди
Президент США Дональд Трамп розглядає пропозицію Сальвадору приймати та утримувати в’язнів, засуджених у США за тяжкі злочини
Про це повідомляє Associated Press.
"Я просто кажу, що якби у нас було законне право зробити це, я б зробив це миттєво. Я не знаю, чи маємо ми таке право чи ні, але ми зараз розглядаємо це питання", - заявив Трамп.
3 лютого державний секретар США Марко Рубіо досягнув незвичайної угоди з президентом Сальвадору Наїбом Букеле. Її суть полягає в тому, що центральноамериканська країна прийме американських депортованих осіб будь-якої національності, включно з американськими громадянами і легальними резидентами, що перебувають у в'язниці за насильницькі злочини.
На прес-конференції в Сан-Хосе за участю президента Коста-Ріки Родріго Чавеса, Рубіо заявив: "Очевидно, що все було зроблено законно. В нас є Конституція". Водночас, Рубіо зазначив, що це була "дуже щедра пропозиція".
"Ніхто ніколи не робив подібної пропозиції - передати на аутсорсинг, за частку вартості, принаймні деяких з найнебезпечніших і найжорстокіших злочинців, яких ми маємо в Сполучених Штатах", - зазначив голова Держдепу.
- У вівторок, 4 лютого, президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід Сполучених Штатів із Ради ООН з прав людини.
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