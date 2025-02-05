США відправили перших мігрантів на базу в Гуантанамо, - WSJ

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

На борту літака, що вилетів 4 лютого з Форт-Блісс в Техасі до Гуантанамо в другій половині дня, перебувало близько десятка мігрантів, повідомили люди, знайомі з ситуацією.

"Перші рейси зі Сполучених Штатів до Гуантанамо з нелегальними мігрантами вже здійснюються", - заявила речниця Білого дому Кароліна Левітт і додала, що президент США Дональд Трампа "не жартує".

Раніше адміністрація Трампа повідомляла, що планує розширити базу для утримання до 30 тис. мігрантів. Зараз база обладнана для утримання 120 мігрантів.

За словами представника оборонного відомства, за останні дні до Гуантанамо було відправлено близько 200 морських піхотинців. Очікується, що найближчими днями їхня кількість зросте до 500. Морські піхотинці допомагатимуть створювати інфраструктуру, а також встановлюватимуть намети для збільшення місткості в'язниці.

Довідково. Табір Гуантанамо – це військова в'язниця на базі ВМС США у затоці Гуантанамо. Наприкінці 20 століття базу використовували як табір для біженців з Куби й Гаїті, затриманих у морі на шляху до США. Для утримання біженців з Гаїті 1990 року там створили табір Балкілі. Через три роки Верховний суд США визнав табір незаконним і постановив, що він мусить бути закритий. Останні біженці з Гаїті залишили табір у листопаді 1995 року.