Лідер партії влади в парламенті Угорщини звинуватив Україну в дискредитації Орбана
Мате Кочиш, який є лідером партії влади Угорщини "Фідес", заявив, що Україна нібито розпочала кампанію з дискредитації Віктора Орбана
Про це Мате Кочиш повідомляє у Facebook.
За словами депутата "Фідес", питання про дискредитаційну кампанію проти Віктора Орбана, обговорили на засіданні парламентського комітету з питань нацбезпеки.
"Згідно з отриманою ними інформацією, українська держава розгортає наклепницьку кампанію проти прем'єр-міністра Угорщини. Її мета - підрив міжнародного іміджу прем'єр-міністра та здатності Угорщини відстоювати свої інтереси", – скаржиться Кочиш.
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За словами угорського політика, Україна буцімто витратила "чималі кошти" на операцію, а "робота зі збору інформації та фабрикації фейкових новин українцями вже розпочалася".
Водночас Кочиш не підтверджує свої слова жодними доказами. Інформацію про нібито причетність України отримали спецслужби Угорщини.
- Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан 3 лютого висловився, що вважати Росію державою-агресором є офіційною позицією ЄС, однак він уникнув відповіді на питання, чи особисто поділяє таку думку.
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