Лідер партії влади в парламенті Угорщини звинуватив Україну в дискредитації Орбана

Про це Мате Кочиш повідомляє у Facebook.

За словами депутата "Фідес", питання про дискредитаційну кампанію проти Віктора Орбана, обговорили на засіданні парламентського комітету з питань нацбезпеки.

"Згідно з отриманою ними інформацією, українська держава розгортає наклепницьку кампанію проти прем'єр-міністра Угорщини. Її мета - підрив міжнародного іміджу прем'єр-міністра та здатності Угорщини відстоювати свої інтереси", – скаржиться Кочиш.

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За словами угорського політика, Україна буцімто витратила "чималі кошти" на операцію, а "робота зі збору інформації та фабрикації фейкових новин українцями вже розпочалася".

Водночас Кочиш не підтверджує свої слова жодними доказами. Інформацію про нібито причетність України отримали спецслужби Угорщини.