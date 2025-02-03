"Залишмо оцінку історикам": Орбан заявив, що рішення ЄС зобовʼязує його говорити про "російську агресію"
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловився, що вважати Росію державою-агресором є офіційною позицією Європейського Союзу, однак він уникнув відповіді на питання, чи особисто поділяє таку думку
Про це він розповів в інтервʼю Neue Zürcher Zeitung.
"Це офіційна позиція Європейського Союзу. Я лояльний до неї", - сказав Орбан.
На уточнення журналіста, чи особисто він дотримується інакшої позиції, угорський очільник уряду запропонував "залишити оцінку історикам".
"Я політик, і у нас є рішення ЄС. Воно зобов'язує мене говорити про "російську агресію", - додав він.
Водночас Орбан заявив, що "з самого початку було зрозуміло, що перемога України неможлива, поки ми не почнемо тотальну війну". На його думку, зараз потрібна дипломатія, адже без мирних переговорів Україна "стане Афганістаном ЄС".
"Ніхто не знає, що відбувається в голові Путіна. Немає сенсу спекулювати з цього приводу. Але зараз нам потрібна дипломатія. Європейці вважають моральним не вести переговори. Це абсурд! Ти маєш зробити це на війні! В іншому випадку вона триватиме на знищення, і Україна стане Афганістаном Європейського Союзу", - сказав Орбан.
- 2 лютого ексрадник держсекретаря США, колишній директор у справах Європи та Євразії у Раді нацбезпеки США Метью Брайза висловив думку, що Віктор Орбан відмовився блокувати новий санкційний пакет ЄС проти Росії через заяви Трампа про посилення тиску на Кремль через санкції.
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