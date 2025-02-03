"Залишмо оцінку історикам": Орбан заявив, що рішення ЄС зобовʼязує його говорити про "російську агресію"

Про це він розповів в інтервʼю Neue Zürcher Zeitung.

"Це офіційна позиція Європейського Союзу. Я лояльний до неї", - сказав Орбан.

На уточнення журналіста, чи особисто він дотримується інакшої позиції, угорський очільник уряду запропонував "залишити оцінку історикам".

"Я політик, і у нас є рішення ЄС. Воно зобов'язує мене говорити про "російську агресію", - додав він.

Водночас Орбан заявив, що "з самого початку було зрозуміло, що перемога України неможлива, поки ми не почнемо тотальну війну". На його думку, зараз потрібна дипломатія, адже без мирних переговорів Україна "стане Афганістаном ЄС".

"Ніхто не знає, що відбувається в голові Путіна. Немає сенсу спекулювати з цього приводу. Але зараз нам потрібна дипломатія. Європейці вважають моральним не вести переговори. Це абсурд! Ти маєш зробити це на війні! В іншому випадку вона триватиме на знищення, і Україна стане Афганістаном Європейського Союзу", - сказав Орбан.