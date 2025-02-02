Орбан погрожував заблокувати новий пакет санкцій ЄС, але заяви Трампа його стримали, - Брайза
Ексрадник держсекретаря США, колишній директор у справах Європи та Євразії у Раді нацбезпеки США Метью Брайза вважає, Віктор Орбан відмовився блокувати новий санкційний пакет ЄС проти Росії через заяви Трампа про посилення тиску на Кремль через санкції
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Трамп, безумовно, любить компліменти, але він не поважає іноземних лідерів, які перегинають палицю та поводяться надто підлесливо. Останнім підтвердженням цього стала його реакція на Орбана кілька днів тому. Усім, хто стежить за ситуацією в Україні, відомо, що Віктор Орбан погрожував заблокувати шістнадцятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, спрямований на покарання Кремля за вторгнення в Україну. Очевидно, Орбан вичікував, чи дасть Трамп сигнал на підтримку пом’якшення санкцій проти Росії.Однак щойно Трамп заявив, що під час майбутніх переговорів між Росією та Україною Сполучені Штати посилять тиск на Росію через санкції, Орбан зрозумів, що Трамп не має наміру діяти в його інтересах. Орбан розраховував на послаблення санкцій проти Росії, але коли цього не сталося, він залишився без підтримки. У результаті він відступив і відкликав свої заперечення проти нового пакета санкцій Європейського Союзу", - розповів Брайза
Дипломат наголосив, що Дональд Трамп має досить складну психологію щодо відносин з іншими лідерами держав. Якщо Трамп когось вихваляє, то це може означати, що він вважає цю людину слабкою.
"Психологія Трампа досить складна. Він любить компліменти, але не терпить надмірних лестощів. Іноді, коли він занадто вихваляє когось, це насправді може свідчити про те, що він вважає цю людину слабкою", - додав він.
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- Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що відкликання Угорщиною права вето і як наслідок продовження санкції ЄС проти Росії, відбулося під впливом президента США Дональда Трампа.
- 31 січня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати санкції ЄС проти Росії, заявивши, що обмеження від Брюсселя — це погано, а від Дональда Трампа — добре
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