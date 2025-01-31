"США хочуть не санкцій, а миру, а європейці хочуть санкцій замість миру": Орбан пригрозив блокуванням обмежень ЄС проти РФ
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати санкції ЄС проти Росії, заявивши, що обмеження від Брюсселя — це погано, а від Дональда Трампа — добре
Про це інформує Politico.
Орбан зазначив, що обмеження, введені Євросоюзом, завдають шкоди економіці країни, яка через санкції втратила 19,5 млрд євро за три роки.
"Американці не хочуть санкцій, вони хочуть миру, а європейці хочуть санкцій замість миру. Американці хочуть миру, і один зі способів отримати мир - це санкції", - наголосив він.
За його словами, заклики до переговорів не можуть супроводжуватися погрозами додаткових санкцій, адже це свідчить про різні підходи до питання.
Орбан також розкритикував рішення України припинити постачання російського газу, назвавши його "неприйнятним". Він наголосив, що якщо Європейська комісія не виконає обіцянки щодо енергетичної безпеки для Угорщини, то країна може ініціювати скасування санкцій.
"Рішення про санкції має прийматися кожні півроку. І якщо Єврокомісія не виконає свої гарантії, то ми не тільки почнемо говорити про скасування санкцій, ми їх скасуємо, - додав Орбан. - Одна країна може це зробити. Якщо нам дійсно доведеться, Угорщина може сказати: "Що ж, тепер усім слід розійтися по домівках". Вимкнути світло, санкції скасовані, всі розійтися по домівках. Але це дуже жорстка річ, до неї слід вдаватися лише у крайньому разі".
- У понеділок, 27 січня, міністри закордонних справ країн ЄС під час зустрічі Брюсселі у форматі Ради ЄС ухвалили рішення продовжити санкції проти Росії.
- Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що відкликання Угорщиною права вето і як наслідок продовження санкції ЄС проти Росії, відбулося під впливом президента США Дональда Трампа.
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