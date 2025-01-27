Очільники МЗС країн ЄС погодили продовження санкцій проти Росії

Про це заявила Верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

"Європа виконує: Міністри закордонних справ ЄС щойно погодилися знову продовжити санкції проти Росії. Це продовжить позбавляти Москву доходів для фінансування її війни. Росія має заплатити за шкоду, яку вона завдає", - наголосила вона.

Європейський Союз поновлює чинні санкції проти Росії кожні 6 місяців - для цього потрібні голоси всіх 27 держав блоку.

Europe delivers: EU Foreign Ministers just agreed to extend again the sanctions on Russia.



This will continue to deprive Moscow of revenues to finance its war.



Russia needs to pay for the damage they are causing. — Kaja Kallas (@kajakallas) January 27, 2025