Очільники МЗС країн ЄС погодили продовження санкцій проти Росії
У понеділок, 27 січня, міністри закордонних справ країн ЄС під час зустрічі Брюсселі у форматі Ради ЄС ухвалили рішення продовжити санкції проти Росії
Про це заявила Верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.
"Європа виконує: Міністри закордонних справ ЄС щойно погодилися знову продовжити санкції проти Росії. Це продовжить позбавляти Москву доходів для фінансування її війни. Росія має заплатити за шкоду, яку вона завдає", - наголосила вона.
Європейський Союз поновлює чинні санкції проти Росії кожні 6 місяців - для цього потрібні голоси всіх 27 держав блоку.
- Угорщина досягла компромісу з Європейським Союзом, що дозволило запобігти загрозі скасування санкцій проти Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.76 Купівля 41.76Продаж 42.3
- EUR Купівля 43.63Продаж 44.37
- Актуальне
- Важливе