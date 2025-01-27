Угорщина погодилась на компроміс з ЄС щодо санкцій проти Росії, - Politico

Про це інформує Politico.

У виданні зазначили, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово погрожував, що країна може заблокувати продовження санкцій, що викликало серйозне занепокоєння в Брюсселі.

Прем'єр Польщі Дональд Туск засудив потенційні кроки Орбана, заявивши, що блокування санкцій в критичний момент війни в Україні покаже, що Угорщина підтримує Росію.

Однак, за словами дипломатів, в останній момент вдалося досягти угоди, що дозволило уникнути блокування санкцій. Очікується, що Будапешт відступить в обмін на заяву, що стосується занепокоєння Угорщини щодо "енергетичної безпеки".

Посли ЄС планують провести термінову нараду з цього питання, а остаточне оформлення угоди відбудеться під час зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис зауважив, що сценарій блокування санкцій Угорщиною був малоймовірний, оскільки це поставило б у складне становище весь ЄС і ускладнило б зусилля США щодо стабільності в Європі.

Водночас президент України Володимир Зеленський висловив готовність укласти угоду про постачання азербайджанського газу до Угорщини та Словаччини, застерігши, що Кремль не повинен отримувати вигоду від цього транзиту. Він підкреслив, що Україна не планує продовжувати транзит російського газу.

Туреччина також висловила готовність сприяти у вирішенні енергетичних питань, заявивши, що готова замінити Україну як транзитного партнера.