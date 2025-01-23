Угорщина консультуватиметься зі США, чи підтримувати продовження санкцій ЄС проти Росії, - МЗС

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми проконсультуємося з нашими американськими партнерами перед тим, як міністри закордонних справ ЄС зустрінуться, щоб обговорити санкції", - сказав Сіярто.

Також він додав, що позицію нової адміністрації Білого дому "не можна ігнорувати".

Таке повідомлення зʼявилося після того, як помічник прем'єра Угорщини Орбана оголосив про спричинення "нової ситуації" після інавгурації Дональда Трампа. За його словами, це означає, що продовження санкцій "не має бути автоматичним".

Bloomberg резюмує: посли Євросоюзу невдовзі обговорять, чи зможуть вони підтримати поновлення санкцій проти РФ. За словами анонімних дипломатів, ЄС не має резервного плану на випадок, якщо Угорщина блокуватиме продовження обмежень.

Європейський Союз поновлює чинні санкції проти Росії кожні 6 місяців - для цього потрібні голоси всіх 27 держав блоку. Водночас рішення стосовно цього мають ухвалити наприкінці січня.