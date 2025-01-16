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Головна Світ В уряді Угорщини заявили, що продовження санкцій ЄС проти РФ слід розглядати після консультацій з адміністрацією Трампа

В уряді Угорщини заявили, що продовження санкцій ЄС проти РФ слід розглядати після консультацій з адміністрацією Трампа

Дар'я Куркіна
16 січня, 2025 четвер
15:32
Світ Угорщина

Угорщина вважає: ЄС повинен вирішити, чи підтримувати продовження європейських санкцій наприкінці січня, чи ні, після консультацій з адміністрацією майбутнього президента США Дональда Трампа

Зміст

Про це сказав міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока, передає Reuters.

За його словами, Будапешт наразі не вирішив, чи підтримувати продовження санкцій Європейського Союзу проти РФ.

"Я думаю, цілком природно, що перш ніж ми приймемо рішення про продовження ще на шість місяців, ми запитаємо майбутню адміністрацію США, як вони бачать майбутнє режиму санкцій", - зазначив Бока.

Міністр також підкреслив, що Угорщина прагне відкласти своє рішення стосовно обмежень, допоки не дізнається думку американської адміністрації з цього приводу.

"Поки що немає рішення щодо угорської позиції", - додав він.

Бока також зауважив: продовження санкцій на пів року повʼязані з економічним сектором і блокуванням активів центрального банку РФ.

Євросоюз схвалив 15 пакетів санкцій проти Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну й наразі працює над 16-м. Блок поновлює чинні обмеження кожні 6 місяців - для цього потрібні голоси всіх 27 держав ЄС. 

  • Міністерство фінансів США 15 січня оголосило санкції проти суб'єктів з Китаю, які співпрацюють з Росією з метою ухилення Москви від обмежень, фінансової установи в Киргизстані, двох дочірніх компаній Росатому й підприємства "Запорізька АЕС".
Теги:
Новини
Україна
Росія
ЄС
Угорщина
санкції проти Росії
Дональд Трамп
США
санкції ЄС проти Росії
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