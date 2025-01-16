В уряді Угорщини заявили, що продовження санкцій ЄС проти РФ слід розглядати після консультацій з адміністрацією Трампа

Про це сказав міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока, передає Reuters.

За його словами, Будапешт наразі не вирішив, чи підтримувати продовження санкцій Європейського Союзу проти РФ.

"Я думаю, цілком природно, що перш ніж ми приймемо рішення про продовження ще на шість місяців, ми запитаємо майбутню адміністрацію США, як вони бачать майбутнє режиму санкцій", - зазначив Бока.

Міністр також підкреслив, що Угорщина прагне відкласти своє рішення стосовно обмежень, допоки не дізнається думку американської адміністрації з цього приводу.

"Поки що немає рішення щодо угорської позиції", - додав він.

Бока також зауважив: продовження санкцій на пів року повʼязані з економічним сектором і блокуванням активів центрального банку РФ.

Євросоюз схвалив 15 пакетів санкцій проти Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну й наразі працює над 16-м. Блок поновлює чинні обмеження кожні 6 місяців - для цього потрібні голоси всіх 27 держав ЄС.