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Сікорський заявив, що Угорщина погодилася на продовження санкцій проти РФ під впливом Трампа

Ксенія Золотова
27 січня, 2025 понедiлок
20:26
Світ Радослав Сікорський

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що відкликання Угорщиною права вето і як наслідок продовження санкції ЄС проти Росії, відбулося під впливом президента США Дональда Трампа

Зміст

Про це повідомляє Rmf24.pl.

На зустрічі міністрів закордонних справ країн - членів ЄС у Брюсселі, де було прийнято рішення продовжити економічні санкції проти Росії через війну в Україні, Сікорський заявив, що це стало результатом втручання Трампа.

За його словами, рішення Угорщини відкликати вето було пов'язане із заявою Трампа, який назвав російського диктатора Володимира Путіна агресором і погрожував санкціями проти Росії, якщо Москва не вирішить розпочати мирні переговори. Міністр вважає, що це перша настільки однозначна позиція Трампа з цього приводу, яка спонукала Угорщину змінити свою думку.

"Я думаю, що президент Трамп тут допоможе", – сказав польський міністр.

Главу польської дипломатії також запитали про 16-й пакет санкцій проти Росії, який може бути ухвалений у третю річницю вторгнення в Україну. Глава МЗС зазначив, що представив пріоритети польського головування, і узгодження цього пакету, "звичайно, стоїть на першому місці в списку завдань".

  • У понеділок, 27 січня, міністри закордонних справ країн ЄС під час зустрічі Брюсселі у форматі Ради ЄС ухвалили рішення продовжити санкції проти Росії.

 

Теги:
Новини
Економіка
Росія
Польща
ЄС
Угорщина
Війна з Росією
санкції ЄС проти Росії
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