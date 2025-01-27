Сікорський заявив, що Угорщина погодилася на продовження санкцій проти РФ під впливом Трампа
Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що відкликання Угорщиною права вето і як наслідок продовження санкції ЄС проти Росії, відбулося під впливом президента США Дональда Трампа
Про це повідомляє Rmf24.pl.
На зустрічі міністрів закордонних справ країн - членів ЄС у Брюсселі, де було прийнято рішення продовжити економічні санкції проти Росії через війну в Україні, Сікорський заявив, що це стало результатом втручання Трампа.
За його словами, рішення Угорщини відкликати вето було пов'язане із заявою Трампа, який назвав російського диктатора Володимира Путіна агресором і погрожував санкціями проти Росії, якщо Москва не вирішить розпочати мирні переговори. Міністр вважає, що це перша настільки однозначна позиція Трампа з цього приводу, яка спонукала Угорщину змінити свою думку.
"Я думаю, що президент Трамп тут допоможе", – сказав польський міністр.
Главу польської дипломатії також запитали про 16-й пакет санкцій проти Росії, який може бути ухвалений у третю річницю вторгнення в Україну. Глава МЗС зазначив, що представив пріоритети польського головування, і узгодження цього пакету, "звичайно, стоїть на першому місці в списку завдань".
- У понеділок, 27 січня, міністри закордонних справ країн ЄС під час зустрічі Брюсселі у форматі Ради ЄС ухвалили рішення продовжити санкції проти Росії.
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