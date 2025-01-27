Сікорський заявив, що Угорщина погодилася на продовження санкцій проти РФ під впливом Трампа

Про це повідомляє Rmf24.pl.

На зустрічі міністрів закордонних справ країн - членів ЄС у Брюсселі, де було прийнято рішення продовжити економічні санкції проти Росії через війну в Україні, Сікорський заявив, що це стало результатом втручання Трампа.

За його словами, рішення Угорщини відкликати вето було пов'язане із заявою Трампа, який назвав російського диктатора Володимира Путіна агресором і погрожував санкціями проти Росії, якщо Москва не вирішить розпочати мирні переговори. Міністр вважає, що це перша настільки однозначна позиція Трампа з цього приводу, яка спонукала Угорщину змінити свою думку.

"Я думаю, що президент Трамп тут допоможе", – сказав польський міністр.

Главу польської дипломатії також запитали про 16-й пакет санкцій проти Росії, який може бути ухвалений у третю річницю вторгнення в Україну. Глава МЗС зазначив, що представив пріоритети польського головування, і узгодження цього пакету, "звичайно, стоїть на першому місці в списку завдань".