Син Януковича продає вугілля з окупованого Донбасу до Туреччини, - розслідування росЗМІ

Про це повідомляє російське видання "Важные истории".

За даними журналістів, Олександр Янукович контролює компанію "Енергоресурс" через підставних осіб. У 2023–2024 роках ця фірма експортувала з Росії майже 500 тисяч тонн вугілля. Вона зареєстрована в Ростові-на-Дону та отримує сировину від підприємств з окупованої частини Донбасу, зокрема Торгового дому "Донське вугілля", РТК "Східвугілля", а також шахт "Комсомолець Донбасу", "Жданівська", "Імпекс-Дон" тощо.

Основним напрямком експорту залишається Туреччина. Схема працює через офшорну компанію Energy Union, зареєстровану на Британських Віргінських островах. Вугілля продають за заниженою ціною, що дозволяє мінімізувати податки та митні платежі, після чого офшор перепродає його за ринковою вартістю, залишаючи прибутки на своїх рахунках.

За період 2021–2023 років компанія "Енергоресурс", пов’язана з Януковичем-молодшим, отримала 3,5 мільярда рублів виручки. До 2022 року покупцями виступали Болгарія, Естонія, Чехія та Румунія, але після введення ЄС заборони на російське вугілля майже весь експорт спрямовується до Туреччини.

Зв’язок Олександра Януковича з "Енергоресурсом" журналісти простежили через його колишніх співробітників. Формальними власниками компанії значаться Олексій Іванов і Павло Земляков, які раніше працювали в структурах Януковича, зокрема в Донбаському розрахунково-фінансовому центрі та юридичних компаніях, пов’язаних із ним.

У 2023 році "Енергоресурс" отримав кредит від кіпрської компанії Sl Holdings Limited, якою керує ще один соратник Януковича – Едуард Слинько з холдингу "Мако". Позика склала 7 мільйонів доларів під символічний 1% річних.

Журналісти намагалися отримати коментар від представників "Енергоресурсу", Energy Union та "Мако холдингу", але всі запити залишилися без відповіді.

Довідково. Олександр Янукович є старшим сином експрезидента Віктора Януковича, який після Революції Гідності та масових розстрілів протестувальників утік до Росії. Його молодший син, Віктор, за даними ЗМІ, загинув у 2015 році на озері Байкал.

51-річний Олександр Янукович у 2023 році офіційно отримав громадянство Росії. Він перебуває під санкціями України, ЄС, США, Великої Британії та інших країн.