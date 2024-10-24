Син Януковича отримав російське громадянство, - росЗМІ

Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

Згідно із документами, які отримали журналісти видання, Олександр Янукович займається в Росії бізнесом.

Десять років тому він зареєстрував у Санкт-Петербурзі компанію, основним видом діяльності якої вказано управління фінансово-промисловими групами.