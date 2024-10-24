Син Януковича отримав російське громадянство, - росЗМІ
Син президента-втікача Віктора Януковича Олександр отримав російське громадянство
Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".
Згідно із документами, які отримали журналісти видання, Олександр Янукович займається в Росії бізнесом.
Десять років тому він зареєстрував у Санкт-Петербурзі компанію, основним видом діяльності якої вказано управління фінансово-промисловими групами.
- Співачка та колишня народна депутатка України Таїсія Повалій отримала російське громадянство та взяла участь у президентських виборах у Росії.
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