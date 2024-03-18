Повалій отримала російський паспорт та прийшла на псевдовибори Путіна
Співачка та колишня народна депутатка України Таїсія Повалій отримала російське громадянство та взяла участь у президентських виборах у Росії
Про це пише пропагандистське видання "Московський комсомолець" та Таїсія Повалій в інстаграм.
"Я проголосувала за щасливе майбутнє своєї країни Росії. Мене переповнює неймовірна гордість за те, що я є частиною великого народу", - заявила співачка.
Фото: Таїсія Повалій/Instagram
На запитання, за кого вона віддала свій голос, Повалій відповіла, що "за шлях до світла та творення! Я щаслива, що у такий важливий для нашої країни день змогла це зробити та віддала свій голос".
- Нагадаємо, що Повалій загрожує до 15 років увʼязнення за заклики до війни, виправдовування агресії та колабораціонізм.
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