Повалій отримала російський паспорт та прийшла на псевдовибори Путіна

Про це пише пропагандистське видання "Московський комсомолець" та Таїсія Повалій в інстаграм.

"Я проголосувала за щасливе майбутнє своєї країни Росії. Мене переповнює неймовірна гордість за те, що я є частиною великого народу", - заявила співачка.

Фото: Таїсія Повалій/Instagram

На запитання, за кого вона віддала свій голос, Повалій відповіла, що "за шлях до світла та творення! Я щаслива, що у такий важливий для нашої країни день змогла це зробити та віддала свій голос".