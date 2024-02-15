Генпрокуратура повідомила про підозру ексрегіоналці та співачці Таїсії Повалій
Співачці з України та колишній народній депутатці від "Партії регіонів" Таїсії Повалій загрожує до 15 років увʼязнення за заклики до війни, виправдовування агресії та колабораціонізм
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.
Колишній народній артистці України, співачці та колишній депутатці від забороненої "Партії регіонів" Таїсії Повалій, яка нині мешкає в Росії та підтримує війну в Україні, повідомили про підозру.
Її звинувачують за трьома статтями - колабораційна діяльність, публічні заклики до агресивної війни та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України й прославляння її учасників.
Зазначається, що за даними слідства, підозрювана у 2014 році виїхала до Росії, нині живе у Москві та провадить там творчу й підприємницьку діяльність. У 2023 році Повалій отримала російське громадянство.
"Маючи свідомі антиукраїнські ідеологічні мотиви, артистка активно виступає на підтримку президента РФ. Зокрема, бере участь у різноманітних політичних акціях", - наголосили в Офісі генпрокурора.
У січня 2023 року артистка підтримала розвʼязану Росією війну та безпосередньо Володимира Путіна. Вона виправдала загарбницьку війну Росії проти України, наголосивши, що 8 років страждала, а зараз бачить у війні порятунок, адже Путін - "це та людина, яка в змозі зберегти сильну Росію та позбавити світ від нацизму".
Наприкінці серпня Повалій виступила на фестивалі патріотичної пісні "Час героїв" ("Время героев") в Уфі. На тлі кокошників співачка, яка підтримала агресивну політику Володимира Путіна, звернулась до "любих росіян". Уродженка Київщини, Повалій у коментарі місцевим ЗМІ називала Росію батьківщиною, а зі сцени заявила про любов до країни-терористки. Вона також зазначила, що українцям бракує духовного виховання.
У вересні співачка взяла участь у записі програми "Пісні русского міра" для пропагандистського каналу та заспівала українською мовою.
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