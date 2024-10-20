Президентські вибори в Молдові визнані такими, що відбулися

Про це повідомляє інформаційний портал Știri.md із посиланням на ЦВК країни.

Зазначається, що менш ніж за сім годин до закриття виборчих дільниць понад 930 тисяч громадян із приблизно 2,7 мільйона виборців реалізували своє право голосу.

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Загалом виборців очікують на 2219 виборчих дільницях, з яких 1988 відкриті на території Республіки Молдова, включно із 30 дільницями для мешканців лівого берега Дністра.

Для довідки. Згідно з чинним законодавством Молдови вибори вважаються дійсними, якщо явка на них подолала мінімальний поріг у 33,33% зареєстрованих виборців.

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