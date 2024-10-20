На виборах у Молдові росіяни хочуть здолати Санду електоральним спамом, - журналістка Присяжнюк

Про це вона повідомила в етері Еспресо.

"Беззаперечним лідером прогнозів і соціологічних досліджень попередніх була чинна президентка Мая Санду. Санду уособлює проєвропейський рух і відповідно за нею стоїть підтримка її партії, адміністративний ресурс і вся можлива підтримка, яку може забезпечити вона сама собі, перебуваючи на посаді. З іншого боку маємо 9 кандидатів, фактично електрольний спам, який підтримує Російська Федерація в тій чи іншій мірі. Ну і інтригою передвиборчої кампанії залишалось те, хто ж буде єдиним кандидатом і чи буде взагалі єдиний кандидат цей, який уособлюватиме в свою чергу проросійський курс", - зазначила вона.

Журналістка зауважила, що зберігається інтрига стосовно того, чи дійде до другого туру.

"Загалом акценти змістилися ближче до кінця передвиборчої кампанії такою, якщо можна сказати, інтригою залишається: чи буде другий тур. Тому що повинна бти впевнена перемога кандидата в в першому турі, який набрав би понад 50% і кілька відсотків попередньо відділяє Маю Санду від цього результату, від такого успіху і, ймовірно, такий успіх, як минулого разу, не вдасться повторити", - сказала Маріанна Присажнюк.

Станом на 14:00 своїм правом голосу на президентських виборах у Молдові скористалися трохи більше 33% виборців, що зареєстровані у виборчих списках. Таким чином, вибори президента 20 жовтня визнані такими, що відбулися.



