Операція впливу Росії в Молдові: які основні наративи проти референдуму про вступ до ЄС

Цілі російської операції впливу в Молдові

За словами експерта, референдум щодо європейського курсу Молдови важить для Росії більше, ніж президентські вибори. Якщо призупинити інтеграцію Молдови в ЄС, як це сталося з Грузією, Росії буде легше контролювати електорат. Таким чином, стане простіше отримати контроль на парламентських виборах у країні у 2025 році.

Андрій Курарару вважає, що нинішня операція впливу Росії має дві основні цілі: перша — щоб референдум не відбувся або його визнали нелегітимним; друга — щоб президентські вибори проходили у два тури замість одного. Це мало б продемонструвати "слабкість" чинної влади та підготувати плацдарм для Росії перед парламентськими виборами.

Андрій Курарару, Фото: ipn.md



Андрій Курарару зазначає, що Watchdog.md має інформацію про протести, які проплачені провокатори планують організувати після виборів.

"Вже були невеликі протести, які вони намагалися перевести в зіткнення з поліцією. Так тестували реакцію молдовських правоохоронців. Ці люди обливали фарбою будівлі державних установ і малювали графіті, щоб побачити, як швидко приїде поліція", — сказав він.

Які способи використовують російські агенти впливу в Молдові

Експерт згадує московську організацію "Євразія", яка "розбудовує міжнародне партнерство". Ця організація, на яку наклали санкції ЄС та США, пов'язана з молдовським олігархом-втікачем Іланом Шором, який активно працює над зривом референдуму.

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""Євразія" використовує церковників у Молдові, щоб поширювати потрібні РФ наративи. Для цього організовують паломництва, священникам роздають російські картки "Мір" і видають по 1000 євро", — каже аналітик.

За словами співзасновника Watchdog.md, "Євразія" також працює через молдовську молодь та освітян. Їх запрошують до Москви на різні заходи та конференції, а потім вони везуть готівку назад до Молдови, щоб фінансувати дії Шора.

Ілан Шор, Фото: rfe

Росія підкупляє виборців у Молдові

Нещодавно стало відомо, що близько 130 тисяч людей в Молдові отримали так звану соціальну допомогу від РФ. Андрій Курарару зазначає, що йдеться про майже 10% виборців. Гроші, які ці люди отримали, де-факто є платою за їхні голоси або підтримку протестів Шора.

Розслідувачі Rise Moldova з'ясували, що люди отримали гроші від Шора через російський банк "Промсвязьбанк".

"Цей російський банк молдовський олігарх використовує для підкупу виборців: щоб вони сказали "ні" на референдумі про вступ до ЄС і підтримали кандидата, ім'я якого надішлють з Москви в Telegram", — стверджують розслідувачі.

Фото: gettyimages

Молдова роками бореться з російською пропагандою

Вже 10 років Молдова блокує російські телеканали. Так, у 2014 році на певний час примусово припинили мовлення "Россия 24". У 2022 році в країні заблокували шість проросійських каналів: Primul în Moldova, RTR-Moldova, ТЕМ-Moldova, Accent TV, TV6 та Orhei TV.

Фото: newsmaker.md

Андрій Курарару каже, що деякі заборонені канали досі продовжують мовлення. Наприклад, один заблокований мовник зараз працює як канал GRT в Гагаузії, найбільш проросійському регіоні Молдови. Виходить, що молдавани власними податками фінансують російську дезінформацію.

Молдова також регулярно блокує вебсайти з російською пропагандою. Лише у вересні цього року закрили сім, зокрема ria.ru і crimea24tv.ru. На жаль, такі сайти часто просто переїжджають на нові домени.

За словами медіааналітика, близько 45-50% молдован дивляться телевізор, але через заборону пропагандистських телеканалів і сайтів багато російськомовних глядачів переходять у TikTok і Telegram.

Кілька днів тому влада Молдови заблокувала Telegram-канали, пов'язані з партією олігарха-втікача Шора. Андрій Курарару каже, що молдовська влада вперше зробила щось проти дезінформації в Telegram.

Так, заблокували кілька десятків каналів і ботів, пов'язаних із Шором та його партією. Загалом, за даними аналітиків, у Молдові є близько тисячі Telegram-каналів, які поширюють проросійську дезінформацію.

Основні наративи російської пропаганди проти референдуму

Андрій Курарару зазначає, що існує близько 200 наративів, які пропаганда РФ використовує, щоб зірвати референдум. Серед найпоширеніших:

"Молдову нікому не треба в ЄС";

"ЄС розвалюється";

"Кошти, надані Молдові від ЄС, стануть боргами молдаван";

"Традиційні цінності будуть під загрозою через інтеграцію до ЄС та пропаганду ЛГБТ".

Медіааналітик згадує, що проросійські Telegram-канали в Молдові бурхливо відреагували на заборону Російської православної церкви (РПЦ) в Україні. Тоді заяву одного молдавського політика, який сказав, що заборонити РПЦ в Молдові було б теж непогано, перекрутили та поширювали як загрозу вірі в республіці. 80% церков у Молдові належать до РПЦ, тож цей наратив знайшов свою велику аудиторію.

Крім того, каже Курарару, останнім часом в країні ледь не щотижня "випливають" документи, що нібито підтверджують запровадження ЛГБТ-освіти в школах та університетах чи дистрибуцію веселкових прапорців в освітніх закладах.

Ще один наратив просуває думку, що ЄС і НАТО — це одне й те ж. Тож вступ до ЄС нібито означає вступ до НАТО, що веде до війни з Росією. Експерт зазначає, що ті, хто просуває цю ідею, рідко називають, з ким би воювала Молдова і чому.

Інші кремлівські наративи грають на різних страхах молдавського суспільства: іноземці скуплять всю землю, а в Молдові створять західні військові бази.

Фото: gettyimages

Проросійські ЗМІ в Молдові та їхні наративи

Для поширення дезінформації про референдум у Молдові російські агенти впливу активно використовують вебсайти з контрольованого Росією Придністров'я.

Tiraspol News є частиною великої російської пропагандистської мережі, спрямованої на країни ЄС та Україну. Сайти мережі мають ідентичний дизайн та поширюють одні й ті ж прокремлівські наративи.

Так, Tiraspol News писав, що за допомогою згаданого вже референдуму президентка Молдови Майя Санду хоче приєднати Молдову до Румунії.

Сайт також цитував колишнього проросійського президента Молдови Ігоря Додона, який стверджував, що "Санду та її зовнішні господарі навмисно дестабілізують країну, щоб виправдати розміщення військ НАТО на її території".

дезінформаційний плакат проти Європейського Союзу, Фото: gettyimages

Активно поширюють російську пропаганду і на Facebook-сторінках, які адмініструють із невизнаного Придністров'я (Новости ПМР).

Telegram-канал "Панорама МД" постійно транслює повідомлення проросійських політиків, зокрема Ілана Шора: "Захід намагається перетворити Молдову на черговий військовий майданчик, але народ республіки вже показав, що не хоче брати участь в 'іграх' зовнішніх партнерів".

Телеграм-канал "Гражданин" підживлює російську операцію впливу дезінформацією про те, що "закон ЄС про реституцію зобов'яже молдован передати своє майно нащадкам румунів".

Телеграм-канал "МОЛДОВА С РОССИЕЙ!!! САНДУ ПОДСТИЛКА ЗАПАДА!!!" поширює антиєвропейські наративи та теорії змови.

"Приднестровская Россия!" регулярно просуває антиєвропейські наративи. Канал поширив заяву французького проросійського пропагандиста Еммануеля Тодда, який заявив, що "перемога Росії звільнить Європу від НАТО". Тодд стверджував, що "Росія не нападе на Європу, тому що вона не хоче розширюватися, оскільки має 17 мільйонів квадратних кілометрів території".

Telegram-канал "Новости Гагаузии" послідовно поширює російську пропаганду проти ЄС, зводячи наклепи на президентку Європейської комісії: "Головна відьма Євросоюзу фон дер Ляєн зустрілася з президенткою Санду". Цей Telegram-канал також щодня поширює публікації на підтримку партії Шора та протестних настроїв у Молдові: "президентка Санду оголосила війну молоді".

Telegram-канал "Гагаузская республика" активно демонізує ЄС: "Протягом 30 років громадяни України та Молдови пожертвували половиною свого населення заради обіцянок вступити до Європейського Союзу. Чи було воно того варте?".

Серед інших Telegram-каналів з пропагандою — "Антимайдан 2.0 Молдова", "Вечерний Тирасполь", "Євразийская Молдова", "ТОТ Молдова".

Ми зібрали ще кілька прикладів пропагандистських публікацій Telegram-каналів Молдови:

https://t.me/aifmd/59120

https://t.me/antimaidanmd/12281

https://t.me/disputPmrRu/30325

https://t.me/e_tiraspol/13714

https://t.me/e_tiraspol/13714

https://t.me/eurasiamoldova/25408

https://t.me/eurasiamoldova/25591

https://t.me/gagauznewsmd/51618

https://t.me/gagauznewsmd/51757

https://t.me/gagauznewsmd/51785

https://t.me/grajdaninmoldovi/40746

https://t.me/grajdaninmoldovi/40991

https://t.me/MOLDOVA_L/14560

https://t.me/mv6566/29773

https://t.me/mv6566/29818

https://t.me/pressmd/30988

https://t.me/pressmd/31588

https://t.me/pridnestrovec/63440

https://t.me/Republic_Of_GaGauZia/62519

https://t.me/Republic_Of_GaGauZia/62816

https://t.me/rusputnikmd/86303

https://t.me/rusputnikmd/88459

https://t.me/tirdea/81054

https://t.me/TOT_Moldova/97653

https://tiraspol-news.ru/politics/2022/06/08/1300.html

https://tiraspol-news.ru/society/2024/10/01/139402.html

https://www.facebook.com/novostipmrcom

Віримо, що Молдові вдасться подолати російських агентів впливу та закріпити курс на ЄС у своїй конституції. Наша держава-сусідка почала докладати значних зусиль у боротьбі з російською пропагандою, і ми переконані, що країна має значні шанси на успіх.