Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Пояснюємо Операція впливу Росії в Молдові: які основні наративи проти референдуму про вступ до ЄС
Огляд

Операція впливу Росії в Молдові: які основні наративи проти референдуму про вступ до ЄС

Альона Мишакова
19 жовтня, 2024 субота
07:40
Пояснюємо Вибори у Молдові

20 жовтня в Молдові відбудуться президентські вибори та референдум щодо вступу до Європейського Союзу. Наша країна-сусідка віддавна перебуває у сфері прямих інтересів Росії, тому було очевидно, що Москва намагатиметься вплинути на виборчий процес у державі. За деякими даними, Росія вже витратила понад 100 мільйонів доларів, щоб вплинути на вибори та референдум в Молдові: ці кошти здебільшого йдуть на пряме спонсорування пропаганди та підкуп виборців. Журналістка Espreso.Global поговорила про російські тактики та способи впливу на республіку з Андрієм Курарару, співзасновником молдовського аналітичного центру WatchDog.md

Зміст

Цілі російської операції впливу в Молдові

За словами експерта, референдум щодо європейського курсу Молдови важить для Росії більше, ніж президентські вибори. Якщо призупинити інтеграцію Молдови в ЄС, як це сталося з Грузією, Росії буде легше контролювати електорат. Таким чином, стане простіше отримати контроль на парламентських виборах у країні у 2025 році.

Андрій Курарару вважає, що нинішня операція впливу Росії має дві основні цілі: перша — щоб референдум не відбувся або його визнали нелегітимним; друга — щоб президентські вибори проходили у два тури замість одного. Це мало б продемонструвати "слабкість" чинної влади та підготувати плацдарм для Росії перед парламентськими виборами.

Андрій Курарару

Андрій Курарару, Фото: ipn.md


Андрій Курарару зазначає, що Watchdog.md має інформацію про протести, які проплачені провокатори планують організувати після виборів.
"Вже були невеликі протести, які вони намагалися перевести в зіткнення з поліцією. Так тестували реакцію молдовських правоохоронців. Ці люди обливали фарбою будівлі державних установ і малювали графіті, щоб побачити, як швидко приїде поліція", — сказав він.

Які способи використовують російські агенти впливу в Молдові

Експерт згадує московську організацію "Євразія", яка "розбудовує міжнародне партнерство". Ця організація, на яку наклали санкції ЄС та США, пов'язана з молдовським олігархом-втікачем Іланом Шором, який активно працює над зривом референдуму.

Читайте також: Хто такий молдовський олігарх Шор: від крадіжки $1 млрд до головної політичної надії Кремля

""Євразія" використовує церковників у Молдові, щоб поширювати потрібні РФ наративи. Для цього організовують паломництва, священникам роздають російські картки "Мір" і видають по 1000 євро", — каже аналітик.

За словами співзасновника Watchdog.md, "Євразія" також працює через молдовську молодь та освітян. Їх запрошують до Москви на різні заходи та конференції, а потім вони везуть готівку назад до Молдови, щоб фінансувати дії Шора.

Ілан Шор

Ілан Шор, Фото: rfe

Росія підкупляє виборців у Молдові

Нещодавно стало відомо, що близько 130 тисяч людей в Молдові отримали так звану соціальну допомогу від РФ. Андрій Курарару зазначає, що йдеться про майже 10% виборців. Гроші, які ці люди отримали, де-факто є платою за їхні голоси або підтримку протестів Шора.

Розслідувачі Rise Moldova з'ясували, що люди отримали гроші від Шора через російський банк "Промсвязьбанк".

"Цей російський банк молдовський олігарх використовує для підкупу виборців: щоб вони сказали "ні" на референдумі про вступ до ЄС і підтримали кандидата, ім'я якого надішлють з Москви в Telegram", — стверджують розслідувачі.

Фото: gettyimages

Молдова роками бореться з російською пропагандою

Вже 10 років Молдова блокує російські телеканали. Так, у 2014 році на певний час примусово припинили мовлення "Россия 24". У 2022 році в країні заблокували шість проросійських каналів: Primul în Moldova, RTR-Moldova, ТЕМ-Moldova, Accent TV, TV6 та Orhei TV.

Фото: newsmaker.md

Андрій Курарару каже, що деякі заборонені канали досі продовжують мовлення. Наприклад, один заблокований мовник зараз працює як канал GRT в Гагаузії, найбільш проросійському регіоні Молдови. Виходить, що молдавани власними податками фінансують російську дезінформацію.

Молдова також регулярно блокує вебсайти з російською пропагандою. Лише у вересні цього року закрили сім, зокрема ria.ru і crimea24tv.ru. На жаль, такі сайти часто просто переїжджають на нові домени.

За словами медіааналітика, близько 45-50% молдован дивляться телевізор, але через заборону пропагандистських телеканалів і сайтів багато російськомовних глядачів переходять у TikTok і Telegram.

Кілька днів тому влада Молдови заблокувала Telegram-канали, пов'язані з партією олігарха-втікача Шора. Андрій Курарару каже, що молдовська влада вперше зробила щось проти дезінформації в Telegram.

Так, заблокували кілька десятків каналів і ботів, пов'язаних із Шором та його партією. Загалом, за даними аналітиків, у Молдові є близько тисячі Telegram-каналів, які поширюють проросійську дезінформацію.

Основні наративи російської пропаганди проти референдуму

Андрій Курарару зазначає, що існує близько 200 наративів, які пропаганда РФ використовує, щоб зірвати референдум. Серед найпоширеніших:

  • "Молдову нікому не треба в ЄС";
    "ЄС розвалюється";
    "Кошти, надані Молдові від ЄС, стануть боргами молдаван";
    "Традиційні цінності будуть під загрозою через інтеграцію до ЄС та пропаганду ЛГБТ".

Медіааналітик згадує, що проросійські Telegram-канали в Молдові бурхливо відреагували на заборону Російської православної церкви (РПЦ) в Україні. Тоді заяву одного молдавського політика, який сказав, що заборонити РПЦ в Молдові було б теж непогано, перекрутили та поширювали як загрозу вірі в республіці. 80% церков у Молдові належать до РПЦ, тож цей наратив знайшов свою велику аудиторію.

Крім того, каже Курарару, останнім часом в країні ледь не щотижня "випливають" документи, що нібито підтверджують запровадження ЛГБТ-освіти в школах та університетах чи дистрибуцію веселкових прапорців в освітніх закладах.

Ще один наратив просуває думку, що ЄС і НАТО — це одне й те ж. Тож вступ до ЄС нібито означає вступ до НАТО, що веде до війни з Росією. Експерт зазначає, що ті, хто просуває цю ідею, рідко називають, з ким би воювала Молдова і чому.
Інші кремлівські наративи грають на різних страхах молдавського суспільства: іноземці скуплять всю землю, а в Молдові створять західні військові бази.

Молдова ЕС

Фото: gettyimages

Проросійські ЗМІ в Молдові та їхні наративи

Для поширення дезінформації про референдум у Молдові російські агенти впливу активно використовують вебсайти з контрольованого Росією Придністров'я. 

Tiraspol News є частиною великої російської пропагандистської мережі, спрямованої на країни ЄС та Україну. Сайти мережі мають ідентичний дизайн та поширюють одні й ті ж прокремлівські наративи.

Так, Tiraspol News писав, що за допомогою згаданого вже референдуму президентка Молдови Майя Санду хоче приєднати Молдову до Румунії.

Сайт також цитував колишнього проросійського президента Молдови Ігоря Додона, який стверджував, що "Санду та її зовнішні господарі навмисно дестабілізують країну, щоб виправдати розміщення військ НАТО на її території".

дезінформаційний плакат проти Європейського Союзу

дезінформаційний плакат проти Європейського Союзу, Фото: gettyimages

 

Активно поширюють російську пропаганду і на Facebook-сторінках, які адмініструють із невизнаного Придністров'я (Новости ПМР).

Telegram-канал "Панорама МД" постійно транслює повідомлення проросійських політиків, зокрема Ілана Шора: "Захід намагається перетворити Молдову на черговий військовий майданчик, але народ республіки вже показав, що не хоче брати участь в 'іграх' зовнішніх партнерів".

Телеграм-канал "Гражданин" підживлює російську операцію впливу дезінформацією про те, що "закон ЄС про реституцію зобов'яже молдован передати своє майно нащадкам румунів".

Телеграм-канал "МОЛДОВА С РОССИЕЙ!!! САНДУ ПОДСТИЛКА ЗАПАДА!!!" поширює антиєвропейські наративи та теорії змови.

"Приднестровская Россия!" регулярно просуває антиєвропейські наративи. Канал поширив заяву французького проросійського пропагандиста Еммануеля Тодда, який заявив, що "перемога Росії звільнить Європу від НАТО". Тодд стверджував, що "Росія не нападе на Європу, тому що вона не хоче розширюватися, оскільки має 17 мільйонів квадратних кілометрів території".

Telegram-канал "Новости Гагаузии" послідовно поширює російську пропаганду проти ЄС, зводячи наклепи на президентку Європейської комісії: "Головна відьма Євросоюзу фон дер Ляєн зустрілася з президенткою Санду". Цей Telegram-канал також щодня поширює публікації на підтримку партії Шора та протестних настроїв у Молдові: "президентка Санду оголосила війну молоді".

Telegram-канал "Гагаузская республика" активно демонізує ЄС: "Протягом 30 років громадяни України та Молдови пожертвували половиною свого населення заради обіцянок вступити до Європейського Союзу. Чи було воно того варте?".

Серед інших Telegram-каналів з пропагандою — "Антимайдан 2.0 Молдова", "Вечерний Тирасполь", "Євразийская Молдова", "ТОТ Молдова".

Ми зібрали ще кілька прикладів пропагандистських публікацій Telegram-каналів Молдови:

  • https://t.me/aifmd/59120
    https://t.me/antimaidanmd/12281
    https://t.me/disputPmrRu/30325
    https://t.me/e_tiraspol/13714
    https://t.me/e_tiraspol/13714
    https://t.me/eurasiamoldova/25408
    https://t.me/eurasiamoldova/25591
    https://t.me/gagauznewsmd/51618
    https://t.me/gagauznewsmd/51757
    https://t.me/gagauznewsmd/51785
    https://t.me/grajdaninmoldovi/40746
    https://t.me/grajdaninmoldovi/40991
    https://t.me/MOLDOVA_L/14560
    https://t.me/mv6566/29773
    https://t.me/mv6566/29818
    https://t.me/pressmd/30988
    https://t.me/pressmd/31588
    https://t.me/pridnestrovec/63440
    https://t.me/Republic_Of_GaGauZia/62519
    https://t.me/Republic_Of_GaGauZia/62816
    https://t.me/rusputnikmd/86303
    https://t.me/rusputnikmd/88459
    https://t.me/tirdea/81054
    https://t.me/TOT_Moldova/97653
    https://tiraspol-news.ru/politics/2022/06/08/1300.html
    https://tiraspol-news.ru/society/2024/10/01/139402.html
    https://www.facebook.com/novostipmrcom

Віримо, що Молдові вдасться подолати російських агентів впливу та закріпити курс на ЄС у своїй конституції. Наша держава-сусідка почала докладати значних зусиль у боротьбі з російською пропагандою, і ми переконані, що країна має значні шанси на успіх.

Теги:
Статті
Новини
Світ
Росія
вибори
політика
Молдова
Мая Санду
пропаганда
Дезінформація
Читайте також:
Автор Дар'я Тарасова
17 жовтня, 2024 четвер
"Почерк ФСБ не змінюється": Антін Мухарський повідомив про скасування в Польщі 5 благодійних концертів
навчання НАТО
Автор Тетяна Нижник
17 жовтня, 2024 четвер
У Плані перемоги достатньо було б одного пункту: надання Україні статусу стратегічного партнера поза блоком НАТО, - військовий експерт Снєгирьов
Ігор Кондратюк
Автор Дар'я Тарасова
16 жовтня, 2024 середа
"Збирають кошти і слава Богу": Кондратюк заявив, що не піде на концерти Потапа і Винника
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 44.58
    Продаж 45.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
19 жовтня
08:21
Донецька область, стела
На Донеччині за добу через ворожі обстріли загинули дві людини
08:20
Оновлено
зсу артилерія
Минулої доби на фронті зафіксували 202 боєзіткнення, - Генштаб
08:14
Укрзалізниця запустила продаж квитків на дитячу залізницю в Києві через чат-боти
08:00
OPINION
Трамп сприймає Зеленського з очевидною алергією
07:56
Оновлено
нічна атака "шахедів"
РФ атакує Україну дронами та ракетами: ситуація зранку 19 жовтня
07:53
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 1380 окупантів, 8 танків і 19 бронемашин
07:44
обстріл, ППО
У Росії заявили про збиття 16 дронів над трьома областями
07:30
армія КНДР
"Використання військ КНДР проти України має стати червоною лінією для США і НАТО": конгресмен Тернер звернувся до Байдена
06:47
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі чергує один російський ракетоносій без ракет
06:39
Марк Рютте
НАТО наразі не може підтвердити участь військових КНДР у війні в Україні, - Рютте
05:56
Оновлено
Максим Буткевич
З полону РФ звільнили Максима Буткевича – співзасновника Центру прав людини ZMINA
05:07
Нідерланди
Нідерланди передадуть Україні безпілотники вартістю €42,6 млн
04:16
пневматичний пістолет постріл
В Україні подали 475,8 тис. заяв на отримання дозвільних документів на зброю, - МВС
03:47
Латвія
Латвія оголосила персонами нон ґрата двох громадян РФ
03:06
підтримка ХАМАС
Bloomberg припустив, хто може очолити ХАМАС, після ліквідації ватажка руху Ях'ї Сінвара
02:28
Місячне гало та перламутрові хмари: українські полярники показали знімки неба над станцією "Академік Вернадський"
02:11
Оновлено
Україна повернула з російського полону 95 військових
00:49
наслідки ракетного удару по Одесі 18 жовтня 2024
В Одесі внаслідок ракетного удару пошкоджено триповерхівку та приватні будинки
2024, п'ятниця
18 жовтня
23:54
Карл-Хайнц Румменігге
Керівник "Баварії" розкритикував старий формат Ліги чемпіонів
23:41
У Запоріжжі відкриттям інсталяції "Дерево пам’яті" стартував ГогольFest Покрова
22:47
МВФ
МВФ погодив виділення Україні нового траншу в розмірі $1,1 млрд
22:40
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Президент Південної Кореї скликав екстрену нараду з питань безпеки через північнокорейські війська в РФ
22:25
росія - китай
"Може зашкодити відносинам з Європою": Британія застерегла Китай від постачання зброї РФ
22:11
відсутність світла
Куба залишилася без електрики через аварію на електростанції
22:05
Швейцарія
Швейцарія підтримала санкції ЄС проти РФ не в повному обсязі: у США висловили розчарування
21:57
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Російські окупанти вбили понад 100 українських військових, які здавалися в полон, - Лубінець
21:49
Ексклюзив
За будь-якої адміністрації роль глобального лідерства США в безпековій сфері буде скорочуватись, - політологиня Яхно
21:48
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
Думаю, це чергова ІПСО, запущена Кремлем: ексголова СБУ Наливайченко про участь КНДР у війні РФ проти України
21:45
Росія з КНДР
Центр стратегічних комунікацій показав, як солдатів з КНДР екіпірують в Росії
21:43
Джон Кірбі
США підтримують український План перемоги, - Кірбі
21:24
Фортифікації, зуби дракона
На вулицях Покровська встановлюють "зуби дракона" та закликають жителів евакуюватись
21:19
Рубен Брекельманс
НАТО має узгодити критерії для України, аби запросити її в Альянс, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс
20:55
Путін
Путін не приїде на саміт G20 у Бразилію, де його можуть арештувати за ордером МКС
20:55
Сергій Тігіпко
Тігіпко купив 100% акцій Idea Bank
20:34
Ексклюзив
Бронювання військовозобов'язаних працівників
До 20 листопада навряд чи побачимо остаточне рішення щодо економічного бронювання, - економіст Пендзин
20:30
Огляд
Дикий робот
Скандальний "Учень…" вже тут: що подивитися на вихідних
20:23
Байден, Шольц, Стармер і Макрон під час зустрічі в Берліні зобов'язалися посилити підтримку України
20:18
Дар'я Білодід (праворуч), Олімпіада-2024
Білодід після невдачі на Олімпіаді-2024 задумалась над завершенням карʼєри
20:00
OPINION
Ядерна зброя: скажіть мені, що не так?
19:55
ЄСПЛ
На Україну подали до ЄСПЛ через зґвалтування дівчини на випускному в школі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV