У Молдові стартував перший тур виборів президента та референдум щодо євроінтеграції

Про це повідомляє NewsMaker.

О 7:00 в Молдові відкрилися виборчі дільниці для голосування на виборах президента та конституційний референдум про євроінтеграцію. Всього в країні та за її межами відкриється 2221 виборча дільниця. Найбільше ділянок у Кишиневі – 306.

234 дільниці працюють за кордоном.

Читайте також: Захоплення виборів. Молдова напередодні голосування

На виборчій дільниці виборцям видають два бюлетені: зі списком кандидатів на президентських виборах та для референдуму.

У бюлетені для референдуму наведено текст змін, що вносяться до конституції, і питання: "Чи підтримуєте ви зміну конституції з метою приєднання Республіки Молдова до Європейського союзу?".

На бюлетені два варіанти відповіді: "Так" та "Ні". Виборці зможуть проголосувати, поставивши штамп із написом "Проголосував" під обраним варіантом.

Читайте також: Молдова перед вибором. Чи спрацюють троянські коні Росії?

Зазначимо, що в день проведення виборів президента Молдови та конституційного референдуму в Росії відкриють дві дільниці — і обидві у молдавському посольстві у Москві. Таке остаточне рішення ухвалила ЦВК 7 жовтня. Раніше ЦВК опублікувала список із 234 виборчих дільниць за кордоном, п'ять з яких планували відкрити в Росії.