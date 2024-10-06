Молдова перед вибором. Чи спрацюють троянські коні Росії?
Менше ніж за три тижні в Республіці Молдова відбудеться перший тур президентських виборів
Кампанія вийшла на етап обміну компроматами. Але все це не змінить того, що в листопаді буде другий тур.
Тут інтрига лише в тому, чи буде готовий Ілан Шор скерувати "сітку" в кандидата від Кремля, якого курує інша "башта"?
Все виглядає так, що Кремль муситиме кинути "сітку" Шора на підтримку Александра Стояноглу, який балотується від соціалістів.
Адже Влах та інші троянські коні ризикують пропустити в другий тур Ренато Усатого.
Усатий дуже вдало розіграв свою карту корисного гравця на лівоцентристському електораті.
Власне, в нашому аналізі сценаріїв розвитку подій в Молдові на 2024-2025 рр. ми вказували, що лише він там може бути "розіграним". Чудово, що це вдалось зробити…
От лиш Кремлю вдалося розіграти сценарій "нового фаворита", що ми передбачали більш ніж пів року тому.
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Тому говорити про гарантовану перемогу в другому турі зарано. Боротьба буде запекла, і агентура Москви ще має козирі в рукаві.
Але в цих "50 на 50" я радше оптиміст, ніж песиміст.
Інша справа, коли ми говоримо про парламентську кампанію. Партія /pas/, материнська структура Маї Санду, не зможе взяти понад 33 +/- 3 відсотки.
Отже, постає питання про те, хто сформує наступну парламентську більшість, а разом із тим і уряд.
З понеділка навідаюсь у Кишинів, щоб обговорити майбутні парламентські вибори.
Подивимось, чи є потенціал, щоб зламати плани Расєї…
Про автора. Руслан Рохов, член правління Центру конституційного моделювання
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