Очільники Латвії, Литви й Естонії підписали декларацію на підтримку вступу Молдови до ЄС

Про це повідомляє пресслужба президента Латвії.

Президент Латвії Едгар Рінкевич разом з президентом Литви Гітанасом Науседою та президентом Естонії Аларом Карісом взяли участь у святкуванні Дня Незалежності Молдови та зустрілися з прем'єром Молдови Доріном Речаном.

Зустріч із Президентом Республіки Молдова Маєю Санду не відбулася через її хворобу на COVID-19.

Рінкевич разом із колегами з країн Балтії підтвердив підтримку просування Молдови на шляху до Європейського Союзу, а також обговорив питання регіональної безпеки та агресії Росії проти України.

Під час зустрічі президент наголосив на підтримці Латвією інтеграції Молдови в ЄС.

"Ми тут у День Незалежності Молдови, щоб продемонструвати підтримку інтеграції Молдови в Європейський Союз. Молдова може розраховувати на політичну та практичну підтримку Латвії", - сказав він.

Президенти Латвії, Естонії та Литви підписали спільну декларацію про підтримку вступу Молдови до ЄС.