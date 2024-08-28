Очільники Латвії, Литви й Естонії підписали декларацію на підтримку вступу Молдови до ЄС
27 серпня у День Незалежності Республіки Молдова президенти Латвії, Литви й Естонії підписали декларацію на підтримку вступу Молдови до ЄС
Про це повідомляє пресслужба президента Латвії.
Президент Латвії Едгар Рінкевич разом з президентом Литви Гітанасом Науседою та президентом Естонії Аларом Карісом взяли участь у святкуванні Дня Незалежності Молдови та зустрілися з прем'єром Молдови Доріном Речаном.
Зустріч із Президентом Республіки Молдова Маєю Санду не відбулася через її хворобу на COVID-19.
Рінкевич разом із колегами з країн Балтії підтвердив підтримку просування Молдови на шляху до Європейського Союзу, а також обговорив питання регіональної безпеки та агресії Росії проти України.
Під час зустрічі президент наголосив на підтримці Латвією інтеграції Молдови в ЄС.
"Ми тут у День Незалежності Молдови, щоб продемонструвати підтримку інтеграції Молдови в Європейський Союз. Молдова може розраховувати на політичну та практичну підтримку Латвії", - сказав він.
Президенти Латвії, Естонії та Литви підписали спільну декларацію про підтримку вступу Молдови до ЄС.
- У вівторок, 25 червня, Україна та Молдова розпочали перемовини про вступ до ЄС. Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн привітала країни. Зеленський прокоментував.
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