ЄС почав перемовини про вступ з Україною та Молдовою
У вівторок, 25 червня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про старт перемовин про вступ до ЄС з Молдовою та Україною
Про це вона заявила на своїй сторінці у соцмережі Х.
"Вітаємо Молдову та Україну з початком переговорів про вступ до ЄС. Це дуже хороша новина для народів України, Молдови та всього Європейського Союзу", - написала вона.
Водночас президентка Єврокомісії попередила, що шлях до вступу в ЄС "буде складним, але сповненим можливостей"
"Бажаємо вам успішного початку переговорів", - наголосила Урсула фон дер Ляєн.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що переговори щодо вступу України в Європейський Союз стартують у вівторок, 25 червня.
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