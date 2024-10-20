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Головна Світ Під час першого туру президентських виборів у Молдові екзитполів не буде, - центрвиборчком

Під час першого туру президентських виборів у Молдові екзитполів не буде, - центрвиборчком

Ксенія Золотова
20 жовтня, 2024 неділя
13:15
Світ Молдова, вибори

У неділю, 20 жовтня, під час проведення першого туру президентських виборів у Молдові екзитполів не буде

Зміст

Про це повідомила прессекретар центральної виборчої комісії Родіка Сирбу, передає tv8.md.

За її словами, запити на проведення екзитполів ніхто не подав до 13 жовтня, крайнього терміну реєстрації.

"Будь-які можливі опитування на тему, за кого ви проголосували на виході з дільниць, є неавторизованими і їхні дані не можуть публікуватися", - підкреслила вона.

Однак речниця ЦВК зауважила, що ще можливі екзитполи у другому турі виборів, якщо він відбудеться. Соціологічні служби можуть надати запити до 27 жовтня.

Довідково. Екзитпол (англ. exit poll) - соціологічний термін, практика опитування соціологічними службами на виході з виборчих дільниць відразу після голосування. Основними завданнями екзитполу є отримання можливості оперативних прогнозів результату виборів і накопичення статистичних даних про електорат. В останні роки, з прискоренням у багатьох країнах процесу підрахунку голосів, дані подібних опитувань стають все менш актуальними і самі дослідження проводять рідше.

  • У Молдові 20 жовтня відбувається перший тур виборів президента та конституційний референдум щодо євроінтеграції. На посаду глави держави претендують 11 кандидатів.
Теги:
вибори
політика
Молдова
вибори президента
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