Під час першого туру президентських виборів у Молдові екзитполів не буде, - центрвиборчком

Про це повідомила прессекретар центральної виборчої комісії Родіка Сирбу, передає tv8.md.

За її словами, запити на проведення екзитполів ніхто не подав до 13 жовтня, крайнього терміну реєстрації.

"Будь-які можливі опитування на тему, за кого ви проголосували на виході з дільниць, є неавторизованими і їхні дані не можуть публікуватися", - підкреслила вона.

Однак речниця ЦВК зауважила, що ще можливі екзитполи у другому турі виборів, якщо він відбудеться. Соціологічні служби можуть надати запити до 27 жовтня.

Довідково. Екзитпол (англ. exit poll) - соціологічний термін, практика опитування соціологічними службами на виході з виборчих дільниць відразу після голосування. Основними завданнями екзитполу є отримання можливості оперативних прогнозів результату виборів і накопичення статистичних даних про електорат. В останні роки, з прискоренням у багатьох країнах процесу підрахунку голосів, дані подібних опитувань стають все менш актуальними і самі дослідження проводять рідше.