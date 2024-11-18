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OPINION

Румунія: на порозі виборчого марафону

Олег Постернак
18 листопада, 2024 понедiлок
18:00
Погляд

Цього місяця відбудеться ще одна важлива для українців виборча кампанія – у сусідній Румунії. 24 листопада — президентські та 1 грудня — парламентські вибори

Зміст

Десятирічна ера президента-правоцентриста Клауса Йоганніса, етнічного німця, колишнього вчителя фізики та тричі обраного мера провінційного міста Сібіу, завершується. До речі, у 2014-му під час його обрання велику роль зіграла румунська діаспора, як і нещодавно в переобранні президента Молдови Маї Санду. У класичних традиціях чорного PR його намагались звинуватити у продажу дітей для торгівлі органами та використанні державних коштів у власних цілях, однак це не завадило обранню. 

Здавалося б - навіщо нам про це знати? Стереотипи про "країну Дракули та циганських таборів", найбіднішу і найкорумпованішу країну ЄС навряд чи можна вважати раціональним розумінням того, наскільки Румунія є важливою для України країною.  

Румунія зараз не просто ключовий союзник України. Ця країна – ефективний простір стабільної воєнної кооперації України та країн Заходу і важливий торгівельно-економічний хаб, що дозволив зменшити удар по українській економіці після блокади кордону поляками. Саме в Румунії розташована найбільша в Європі база НАТО. 

Важливішими є парламентські вибори, адже Румунія – парламентсько-президентська республіка. Партіям та блокам треба подолати 5%-й бар’єр по всій країні чи 20% голосів в чотирьох багатомандатних округах. 

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Основним є змагання двох провідних партій – Соціал-демократичної (PSD) та Націонал-ліберальної (PNL), що має тривалий історичний характер. З 2021 року соціал-демократи входять в коаліцію з націонал-лібералами, а прем’єрську посаду займають за ротацією почергово представники цих двох партій. 

Соціал-демократи ведуть дуже коштовну рекламну кампанію (витратили 37 млн лей), у той час коли націонал-ліберали - лише 4,2 млн лей. У соціал-демократів за опитуваннями 30-32%, у націонал-лібералів – 20%. 

Роль "третьої сили" відіграє  "Союз порятунку Румунії" з  рейтингом у 12-15%. Він став фундаментом "Об’єднаного правого альянсу". Альянс має дуже популярну політичну програму, що включає індустріалізацію сучасними засобами, підтримку дрібних фермерів, реформу освіти, виділення 6% ВВП на охорону здоров’я тощо. 

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Росія робить ставку на дві політичні сили – "Альянс за союз румун" (AUR) та партію SOS. Першу очолює Джордже Сіміон, останню - скандальна членкиня Європарламенту Діана Шошоаке, яка запам’яталась антиукраїнськими перформансами. AUR має рейтинг у 15-18%, і буде мати досить потужну фракцію в парламенті, SOS – близько 7%. 

Активні у політичному житті партії національних меншин, наприклад Угорський демократичний союз Румунії (UDMR), який традиційно проходить до парламенту, зберігаючи підтримку у 5%.

Президентська кампанія на початку осені вважалась битвою трьох "титанів": Мірчу Джоане – колишнього заступника генсека НАТО, рейтинг якого злетів уверх у вересні, Ніколае Чуке – генерала запасу та колишнього прем’єра Румунії від націонал-лібералів, Марчела Чолаку – чинного прем’єр-міністра від соціал-демократів. 

Зараз же, за останнім соціологічним опитуванням (Biroul de Cercetări Sociale, 7-10 листопада), у соціал-демократа Марчела Чолаку 27,1%, у націонал-ліберала Ніколае Чуке – 17,7%. 

Якщо проти Марчела Чолаку працює стан економіки Румунії та фінансовий добробут населення, то Чуке вважається прихильником "твердої руки" та авторитарних методів керівництва. Коли останній був прем’єром, вважалось, що Румунія регресувала в напрямку демократії та свободи слова. 

Третю позицію займає фактично проросійський кандидат Джордже Сіміон – керівник Альянсу за союз румун (AUR). Він колись був фронтменом кампанії "Повернемо Бессарабію додому". Йому, до речі, заборонили в’їзд у Молдову через те, що він там брав участь в дестабілізації ситуації. Українські спецслужби підтвердили, що Сіміон у свій час зустрічався з агентом ФСБ в українських Чернівцях. Сіміон має зараз рейтинг у 12% і він за всю кампанію суттєво зріс. Інші соцопитування дають йому впевнено другу позицію. Якщо позитивна динаміка збережеться, то Сіміон має всі шанси вийти у другий тур із Чолаку.  

На четвертому місці колишня телеведуча Елена Ласконі – президент Союзу порятунку Румунії (USR) із 14,3%

Мірчу Джоане за цим опитуванням дають 7,6%. Один з фаворитів перегонів за всю кампанію фактично "здувся". Він став жертвою дуже ефективної кампанії "мінусування" з боку майже всіх інших кандидатів. Той випадок, коли треба згадати українську приказку "Гуртом і батька краще бити". Джоане – виходець із середовища соціал-демократів, як і його конкурент – прем’єр Чолаку. Тобто фактично у них частково перехресний електорат. До того ж Джоане вже програвав президентські вибори – у далекому 2009 року, коли він дійшов до II туру і поступився Траяну Басеску. 

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До речі, серед кандидатів є Орбан, проте Людовік. Він колишній прем’єр та голова партії Forța Dreptei ("Сила правих"). Від участі у президентських виборах відсторонили Діану Шошоаку, яка вже вчинила "гевалт", що американці, євреї та ЄС планують сфальсифікувати вибори. В кожній країні мають бути свої "міські божевільні". Ця "політикиня" періодично влаштовує штучні скандали, як-от звинувачувала у Європарламенті Україну в нібито "дискримінації" румунської меншини. У 2023 році вона подавала проєкт закону про денонсацію угоди про добросусідство та співпрацю Румунії та України та пропонувала анексувати українські території Буковини, Буджак, Марморош, острів Зміїний.

Для України особливих ризиків немає, адже і соціал-демократи й націонал-ліберали є єврооптимістами та готові підтримувати Україну. Зрозуміло, що високий результат Альянсу за союз румун (AUR) може створити певні проблеми у випадку розколу двопартійної коаліції на майбутнє, але навряд чи критично для України.

Джерело

Про автора. Олег Постернак, політтехнолог, політичний консультант, член Асоціації професійних політичних консультантів України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Світ
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Росія
вибори
політика
вибори президента
Румунія
допомога Україні
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