Вони будуть на youtub-каналах, таких же "заточених" під російські інтереси "журналістів" чи блогерів, потім повернуться в ефіри телеканалів. І "Єдиний марафон" за наші з вами гроші не стане виключенням.

Потім повилазять проросійські "корисні ідіоти" і просто "міські божевільні". Нарешті, почнуть використовувати подвійних агентів.

І, "вишенька на тортику" - включиться безпосередньо в серйозну гру професійна російська агентура (ГРУ і ФСБ).

Сподіваюся, наша контррозвідка простежить, а політики не будуть стояти на заваді рішучих її дій!

Це вже відбувається на наших очах.

Хотілося б, щоб і Президент України поставив чіткі завдання спецслужбам і відкинув непотизм, кумівство чи наближеність до нього цих суб'єктів, або через спільну партійну приналежність, або через попередні стосунки, або, навіть, через їх фальшиві пропозиції наблизити завершення війни.

Якщо на це не відреагувати потужно, різко й ефективно — ризики для країни й нас всіх будуть величезні.

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

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