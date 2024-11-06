Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Можливо, час опустити нову "залізну завісу"?
OPINION

Можливо, час опустити нову "залізну завісу"?

Віктор Андрусів
6 листопада, 2024 середа
12:04
Погляд

Ми бачимо, як поширюється російська тінь на світовій карті, але поки не бачимо "залізної завіси"

Зміст

"Тінь впала на сцени, нещодавно осяяні перемогою Союзників. Ніхто не знає, що має намір зробити Радянська Росія та її комуністична інтернаціональна організація в найближчому майбутньому, або які, якщо такі є, межі їхніх експансивних і пропагандистських прагнень", - це цитата із Фултонської промови Вінстона Черчилля, в якій він оголосив про опускання "залізної завіси". Сьогодні ми знову бачимо цю тінь, яка падає на міжнародну арену. На різних театрах бойових дій, — чи це Україна, чи Близький Схід, — ми бачимо ту саму російську підтримку, іранські технології та китайські гроші. 

Сьогодні ми також не знаємо, які плани Росії і які межі цих планів. Ми бачимо, як створюються п'яті колони в країнах Заходу, як російська пропаганда втручається у вибори й намагається зсередини підірвати солідарність членів НАТО та ЄС. Російський політичний істеблішмент погрожує застосуванням ядерної зброї й все тісніше починає працювати з КНДР. 

Ми бачимо, як поширюється російська тінь на світовій карті, але поки не бачимо "залізної завіси".

Читайте також: Доля путінської війни проти України вирішуватиметься на саміті G20

Виснажлива війна

Будь-яка війна тривалістю понад 3 роки стає війною на виснаження і битвою ресурсів більшою мірою, ніж армій. Це саме те, що відбувається на українському театрі бойових дій. Попри колосальні витрати на війну, ми змушені констатувати, що в Путіна залишаються значні ресурси для продовження. У Білогородській області РФ оголосили про збільшення одноразової виплати за укладення контракту до 31 000 доларів. 

Росія продовжує заробляти колосальні кошти для війни, і, на жаль, це відбувається за прямої або опосередкованої участі Західних країн або їх партнерів.

Попри санкції на російську нафту та обмеження ціни до 60 дол., у 2024 році ціни на російську нафту досягали 84 дол. за барель. За повідомленням FТ, тіньовий російський флот виріс на 70% у 2024 році, порівняно з 2023. Китай і Індія залишається найбільшими споживачами російської нафти й водночас найбільшими конкурентами Європи в промисловому виробництві, дякуючи саме дешевій російській нафті. Разом з тим, Маріо Драгі у своєму звіті про економічні виклики для Європи вказує, що саме дорогі енергоносії є причиною кризи її промисловості.

Читайте також: Путін з новою ядерною доктриною змушений іти ва-банк

Однак, не тільки Китай та Індія, навіть партнери України, такі, як Чехія, активно фінансують російську економіку. 7 млрд євро витратили чеські компанії на російську нафту і газ, що в 5 раз більше чим надана Україні допомога на 1,29 млрд євро. 

Поки Путін продовжує гребти гроші, ситуація для України є зовсім іншою. Надання допомоги в 45 млрд доларів від заморожених активів РФ блокується другом Росії Орбаном, і вже тривалий час ЄС не може знайти рішення. Чеська ініціатива з надання снарядів рухається дуже повільно через брак коштів. Франція визнала, що не зможе виконати свої зобов’язання на 3 млрд євро. 4 місяці 2024 року була заблокована допомога США в сенаті. На цьому тлі українська економіка страждає від колосальних енергетичних втрат, і в перспективі може зазнати колосальних втрат в експорті сталі через захоплення шахт біля Покровська.

Чому варто опускати "залізну завісу"?

Правда полягає в тому, що демократії завжди перемагають тиранію. Це пов’язано з тим, що саме вільні відкриті суспільства спроможні народжувати інновації, які надають їм конкурентні переваги над суспільствами, де вбивається індивідуальна свобода та ініціатива. Однак тиранії можуть жити нескінченно довго, якщо розв'яжуть проблему інновацій через легкий доступ третіх країн. Російські ракети, які знищують українську енергетику і дитячі лікарні, обладнані американськими чіпами.

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
ядерна зброя
санкції проти Росії
Війна з Росією
допомога Україні
Читайте також:
Литва солдат
Автор Світлана Кравченко
5 листопада, 2024 вiвторок
У Литві пропонують виключати зі збройних сил тих, хто має громадянство РФ і Білорусі
конгрес США
Автор Катерина Єсікова
6 листопада, 2024 середа
Республіканська партія здобула більшість у Сенаті США, - АР
військовий квиток, мобілізація
Автор Оксана Ліховід
5 листопада, 2024 вiвторок
Потрібно негайно ухвалити жорсткі законодавчі рішення й криміналізувати ухилення від мобілізації, - екскомандир Дикий
  • USD 41.25
    Купівля 41.25
    Продаж 41.73
  • EUR
    Купівля 44.45
    Продаж 45.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
6 листопада
12:24
Зірка "Кварталу" Анастасія Оруджова розповіла, чому погодилась зіграти в номері про ТЦК
12:24
Ексклюзив
Дональд Трамп
Більшість американців у шоці від результатів виборів, - речник Українського конгресового комітету Америки
12:16
осінь
Тимчасове потепління без опадів: прогноз погоди на 7 листопада від Наталки Діденко
12:14
окупанти крим
У жовтні РФ окупувала найбільше території України за рік наступу, - Deep State
11:56
Огляд
Карта бойових дій за 1-6 листопада
Карта бойових дій за період 1 – 6 листопада: окупація Курахового – ціль №1 для росіян цього місяця
11:50
грип
За тиждень на ГРВІ, грип та коронавірус захворіло понад 110 тисяч українців
11:49
військові
Для військових та їхніх сімей запускають нові програми психологічного відновлення
11:49
Live
вибори у США
Вибори в США: американці обирають 47-го президента. Текстовий онлайн
11:29
Ексклюзив
Дональд Трамп
Після перемоги Трампа українцям доведеться жити в новій реальності, - міжнародний оглядач Еспресо
11:28
Найбільше нідерландське видавництво почало тестове використання ШІ для перекладів англійською мовою
11:26
Литва прапор
Відправляли вибухівку по Європі: в Литві затримали кількох підозрюваних в співпраці з РФ
11:13
Бербок відвідала один з прикордонних підрозділів на Чернігівщині
Бербок відвідала на Чернігівщині підрозділ ДПСУ на кордоні з РФ
11:12
Оновлено
обстріл Запоріжжя
Удар по Запоріжжю 5 листопада: кількість загиблих зросла до 8
10:53
Військові
У застосунку "Армія+" розробляють сервіс для зміни місця служби військових: уже створили опитування
10:48
Оновлено
Дональд Трамп
Зеленський, Орбан, Макрон і Стармер: світові лідери почали вітати Трампа з перемогою на виборах
10:44
світ, міжнародний огляд
Роль Північної Кореї у війні в Україні та для чого учасника війни в Україні зробили губернатором у РФ. Акценти світових ЗМІ 6 листопада
10:41
OPINION
Трамп, як колись Зеленський, теж вірить, що можна зазирнути в очі Путіну
10:38
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 листопада: скільки в середньому коштують євро, долар і злотий
10:31
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Незалежно від того, хто виграє вибори в США, у Росії виникне вікно можливостей, - Згурець
10:21
Зливала окупантам локації мостів і паливозаправників ЗСУ: колишню міліціонерку з Краматорська підозрюють у держзраді
10:21
У Маріуполі окупанти планують "переробити" храм, який увійшов до Книги рекордів України
10:21
вічний вогонь
6 листопада: День визволення Києва від фашистських загарбників
10:01
OPINION
Дональд Трамп. У світі не залишилося дорослих
09:57
Створене в Гостомелі графіті Бенксі зберігатиметься у Києво-Печерській лаврі
09:45
Ненсі Пелосі
Ненсі Пелосі вдвадцяте переобралася в Конгрес США
09:33
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закони про продовження загальної мобілізації та воєнного стану
09:32
Дональд Трамп
Трамп заявив, що став обраним президентом США
09:28
Ексклюзив
Дональд Трамп
Політика Трампа змусить Україну шукати домовленості з Росією, - віцепрезидентка СКУ
09:02
окупанти
Сирський: На Курському напрямку росіяни зосередили близько 45 тис. військових, серед них - північнокорейські
08:54
Оновлено
нічна атака "шахедів"
РФ атакує Україну ударними БПЛА: на Миколаївщині є знеструмлення
08:37
Херсон обстріл
На Херсонщині минулої доби через обстріли постраждали 5 людей: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури
08:36
Оновлено
Вибух
За понад 1000 км від кордону: росіяни заявили про збиття безпілотника над Дагестаном
08:24
шахтарі
В окупованій громаді на Луганщині на поверхню вийшли шахтні води: вже підтоплені будинки
08:11
Ексклюзив
вибори в США
Наразі на виборах в США відбувається велика математика, - журналістка "Голосу Америки"
08:09
Війна з Росією, ЗСУ
Минулої доби на фронті сталося 140 боєзіткнень: найбільше атак на Курахівському напрямку
08:06
OPINION
Хто кращий: Трамп чи Гарріс?
07:53
військові, ЗСУ
Погіршення погоди суттєво впливає на бойові дії, - ОТУ "Харків"
07:46
Оновлено
конгрес США
Республіканська партія здобула більшість у Сенаті США, - АР
07:39
ППО
Сили ППО знищили вночі 38 "шахедів"
07:32
втрати окупантів
Два десятки артсистем, 6 танків і 1250 окупантів: втрати армії РФ за добу на фронті
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV