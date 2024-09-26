Путін максимально підіймає ставки і лякає Байдена Карибською кризою під час виборів

І заодно дає пас Трампу, Маску і Ко верещати про загрозу ядерної війни, лякаючи пересічних американців, яких не налякали гаїтяни, що з'їдять їхнього кота.

Все ж таки страх — це основна зброя любих друзів і посіпак Путіна.

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З одного боку, приємно що Путін змушений йти ва-банк. Все-таки це ніколи не було проявом сили й впевненості. А, значить, додаткові можливості ЗСУ для ураження низки цілей в Росії, — а на кону ж саме дозвіл бити на 300 км, — дуже лякають Путіна і ко. І він щосили намагається цього не допустити

З іншого, скоріш за все, цей блеф подіє. За місяць до виборів американська влада навряд чи наважиться ризикувати навіть примарою ядерної кризи, що може змінити розклади у, здавалось би, вже виграній кампанії для анігіляції ризику Трампа.

Білому дому не потрібні в найближчий місяць новини, що Росія розпочала якусь там перевірку ядерних сил, що може стати першим кроком перед їх застосуванням.

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Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

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