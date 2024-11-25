Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку переміг у першому турі президентських виборів
Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку впевнено виграв перший тур президентських виборів, набравши близько 25% голосів. Його найближчий конкурент, лідерка антикорупційної партії Єлена Ласконі, отримала 18% підтримки виборців
Про це інформує Bloomberg.
Згідно з повідомленням, Чолаку та Ласконі змагатимуться у другому турі, що відбудеться через два тижні.
Чолаку прокоментував результати голосування, зазначивши, що "демократія в Румунії сильна". Він пообіцяв врахувати думки всіх кандидатів для формування спільних пропозицій.
"Що я можу сказати після сьогоднішнього голосування, так це те, що демократія в Румунії сильна, - наголосив він. - Я візьму до уваги це голосування і поговорю з усіма кандидатами, щоб зібрати їхні пропозиції".
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Серед інших кандидатів Калін Джорджеску посів третє місце з близько 16% голосів, а ультранаціоналіст Джордж Сімйон, який пообіцяв припинити допомогу Румунії Україні і назвав обраного президента США Дональда Трампа своїм натхненником, зайняв четверте місце.
Сіміон, який посів друге місце в передвиборчих опитуваннях, відмовився визнати результати екзит-полів, заявивши про фальсифікацію результатів голосування.
Наступного тижня в Румунії відбудуться парламентські вибори, які можуть ще більше змінити політичну карту країни. Чолаку, який очолює соціал-демократів, прагне укріпити свої позиції у парламенті після розпаду коаліції з Ліберальною партією.
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Нові виклики стоять перед майбутньою адміністрацією, включаючи зростаючу інфляцію та соціальні витрати, які негативно вплинуть на бюджетне становище Румунії. Ситуація з підтримкою України, ключової для регіональної безпеки, також залишиться на порядку денному.
Попри те, що президентська посада в Румунії значною мірою церемоніальна, переможець виборів стане головнокомандувачем збройних сил і представником країни на важливих міжнародних форумах, зокрема НАТО та ЄС
- У неділю, 24 листопада, у Румунії розпочався перший тур голосування на президентських виборах. Всього зареєстровано 18 008 480 виборців.
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