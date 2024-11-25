Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку переміг у першому турі президентських виборів

Про це інформує Bloomberg.

Згідно з повідомленням, Чолаку та Ласконі змагатимуться у другому турі, що відбудеться через два тижні.

Чолаку прокоментував результати голосування, зазначивши, що "демократія в Румунії сильна". Він пообіцяв врахувати думки всіх кандидатів для формування спільних пропозицій.

"Що я можу сказати після сьогоднішнього голосування, так це те, що демократія в Румунії сильна, - наголосив він. - Я візьму до уваги це голосування і поговорю з усіма кандидатами, щоб зібрати їхні пропозиції".

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Серед інших кандидатів Калін Джорджеску посів третє місце з близько 16% голосів, а ультранаціоналіст Джордж Сімйон, який пообіцяв припинити допомогу Румунії Україні і назвав обраного президента США Дональда Трампа своїм натхненником, зайняв четверте місце.

Сіміон, який посів друге місце в передвиборчих опитуваннях, відмовився визнати результати екзит-полів, заявивши про фальсифікацію результатів голосування.

Наступного тижня в Румунії відбудуться парламентські вибори, які можуть ще більше змінити політичну карту країни. Чолаку, який очолює соціал-демократів, прагне укріпити свої позиції у парламенті після розпаду коаліції з Ліберальною партією.

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Нові виклики стоять перед майбутньою адміністрацією, включаючи зростаючу інфляцію та соціальні витрати, які негативно вплинуть на бюджетне становище Румунії. Ситуація з підтримкою України, ключової для регіональної безпеки, також залишиться на порядку денному.

Попри те, що президентська посада в Румунії значною мірою церемоніальна, переможець виборів стане головнокомандувачем збройних сил і представником країни на важливих міжнародних форумах, зокрема НАТО та ЄС