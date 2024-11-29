У Румунії перерахують голоси після першого туру президентських виборів

Про це повідомляє Reuters.

Суд "одноголосно ухвалив рішення про повторну перевірку та перерахунок бюлетенів для голосування на президентських виборах 24 листопада", йдеться у заяві.

Це сталося, зокрема, після того, як кандидат у президенти Крістіан Терхес, який набрав 1% голосів у неділю, оскаржив результати голосування.

Терхес попросив суд анулювати результати виборів, стверджуючи, що Єлена Ласконі, ще одна кандидатка в президенти, отримала голоси, передані їй іншим кандидатом, який знявся з перегонів, але все ще фігурував у бюлетенях.

За законом, Верховний суд повинен підтвердити результати першого туру до 29 листопада, щоб другий тур голосування відбувся 8 грудня, як це було заплановано. Втім, голова виборчої комісії країни заявив, що перерахунок 9,46 мільйона голосів, щодо чого є судові позови по всій країні, займе кілька днів.

Окрім того повідомляється, що Вища рада оборони Румунії, головний орган безпеки країни, до складу якого входять президент і прем'єр-міністр, а також відповідні оборонні установи, заявила, що має докази кібератак, спрямованих на вплив на виборчий процес.

"Кандидат у президенти (Калін Георгеску, - ред.) отримав масову вигоду через преференції, надані йому платформою TikTok, яка не маркувала його як політичного кандидата і не просила його маркувати передвиборчий контент", - йдеться в заяві Ради.

У заяві також зазначається, що Румунія є ключовою мішенню для "ворожих дій з боку державних і недержавних суб'єктів, особливо Російської Федерації".

Незалежний ультраправий політик Калін Георгеску отримав у першому турі 22,9% голосів, що викликало хвилю обурення в суспільстві і питання про те, як така несподіванка стала можливою в країні-члені ЄС і НАТО, зазначають в Reuters.

Раніше Георгеску називав румунських фашистських політиків 1930-х років національними героями і мучениками, критикував НАТО і позицію Румунії щодо України і заявляв, що країна повинна співпрацювати з Росією, а не кидати їй виклик.