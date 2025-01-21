На Сумщині сапери знешкодили близько 170 вибухонебезпечних предметів за один виїзд

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Серед знайденого були вибухові частини безпілотних літальних апаратів, ракет, авіабомб, боєприпасів, гранат та інші небезпечні об’єкти. Вибухотехніки зібрали та вивезли вилучене до спеціально відведеного місця, де все знищили шляхом контрольованого підриву, забезпечуючи безпеку населення", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці закликали громадян бути обережними й повідомляти про підозрілі предмети замість того, аби пробувати самостійно переносити їх в інше місце або знешкоджувати.