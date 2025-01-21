На Сумщині сапери знешкодили близько 170 вибухонебезпечних предметів за один виїзд
На Сумщині вибухотехніки знешкодили близько 170 предметів, які несли загрозу цивільним. Серед них залишки безпілотних літальних апаратів, ракет, авіабомб тощо
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
"Серед знайденого були вибухові частини безпілотних літальних апаратів, ракет, авіабомб, боєприпасів, гранат та інші небезпечні об’єкти. Вибухотехніки зібрали та вивезли вилучене до спеціально відведеного місця, де все знищили шляхом контрольованого підриву, забезпечуючи безпеку населення", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці закликали громадян бути обережними й повідомляти про підозрілі предмети замість того, аби пробувати самостійно переносити їх в інше місце або знешкоджувати.
- Військові сапери у 2024 році очистили від вибухонебезпечних предметів понад 252 тис. га територій. Це зокрема понад 232 тис. га сільгоспугідь, 538,64 км автодоріг, 163,26 км ліній електропередачі.
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